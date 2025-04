GUARDA CHI TORNA IN SERIE A: Jorginho firma a parametro zero | Si chiude il cerchio di tutta una carriera

Il regista italo-brasiliano è finalmente pronto a fare ritorno in Serie A a parametro zero: con questo trasferimento si chiude il cerchio di una carriera intera.

Il calciomercato estivo si preannuncia infuocato, e uno dei temi più caldi riguarda i colpi a parametro zero. Sempre più club approfittano della scadenza dei contratti per rinforzare le proprie rose senza dover sborsare cifre esorbitanti per i cartellini. Questa strategia, ormai diffusissima, consente di portare a casa giocatori di grande esperienza o talento a condizioni economicamente vantaggiose, anche se spesso accompagnate da ingaggi elevati e bonus alla firma.

Tra i nomi più chiacchierati ci sono campioni in cerca di rilancio o nuove sfide. Alcuni veterani vogliono ancora dire la loro, mentre altri rappresentano opportunità di investimento per il futuro. Le trattative si fanno sempre più complesse, poiché l’assenza del vincolo contrattuale con il club di provenienza aumenta la concorrenza tra le squadre interessate.

In Italia come in Europa, i direttori sportivi sono già al lavoro per chiudere i primi affari e anticipare i rivali. I nomi di livello da questo punto di vista poi come al solito sono parecchi. Uno di quelli che sta infiammando senza dubbio il nostro calcio è quello di Jorginho.

Jorginho lascia l’Arsenal

Il contratto del centrocampista è in scadenza alla fine della stagione in corso, e i Gunners non hanno alcuna voglia di rinnovarglielo. Di conseguenza Jorginho si sta iniziando a guardare intorno e le ipotesi che si fanno sul suo futuro sono parecchie.

Di sicuro una di queste riguarda un suo approdo in Serie A. Qualcuno lo vorrebbe in una big, magari come alternativa al centrocampo titolare. Altri invece in un club di media classifica che sogna magari l’Europa. In realtà però nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede un’altra clamorosa idea.

Ipotesi clamorosa per il futuro di Jorginho

Uno degli ultimi rumors vorrebbe addirittura un ritorno del calciatore italo-brasiliano all’Hellas Verona, squadra che lo ha lanciato e lo ha reso grande, prima di cederlo al Napoli.

Sarebbe questa davvero la meravigliosa conclusione di un cerchio e di un’intera carriera. Le cose andranno davvero così? Solo il tempo ce lo dirà. Non ci resta che attendere le prossime settimane per saperne di più.