Guarda chi torna: Hojlund in Serie A | Prestito con obbligo dal Man United: titolare per vincere lo scudetto

Calciomercato Serie A, a un passo il ritorno di Rasmus Hojlund: l’ex Atalanta lascerà il Manchester United per vincere lo scudetto.

Per la serie “A volte ritornano”, ecco che la Serie A si prepara a riaccogliere un centravanti sbocciato definitivamente Oltremanica. Stiamo parlando di Rasmus Hojlund, messosi in luce all’Atalanta nella stagione 2022-2023. A Bergamo il danese ha timbrato il cartellino 10 volte in totale nell’arco di 34 presenze, mostrando parte del suo potenziale.

Dopodiché, è arrivato il trasferimento in Inghilterra; dal 2023, infatti, difende i colori del Manchester United e, malgrado il periodo complicato attraversato dai Red Devils, ha saputo ritagliarsi i suoi spazi. Nella prima annata in Premier League ha messo a referto 10 reti in 30 presenze, con la media di un gol ogni 270 minuti.

Nel 2024-2025, invece, si è attestato a livelli leggermente più bassi: fin qui, in campionato, è sceso in campo in 24 occasioni e ha collezionato 3 centri, mentre altri 5 sono arrivati in Europa League. Peraltro, la sua vena realizzativa in ambito europeo era risultata implacabile anche nella scorsa Champions League, quando aveva esultato 5 volte in appena 6 partite.

Oggi, a 22 anni d’età e con un bagaglio esperienziale decisamente più ampio rispetto a quando è partito, Hojlund si appresta a rimettere piede nel Belpaese. Indubbiamente, lo vorrà fare da protagonista assoluto, divenendo l’attaccante titolare del suo nuovo club e puntando da subito con decisione alla conquista dello scudetto. L’affare sembra essere già ben incanalato e nelle prossime settimane si dovrebbe giungere a un epilogo positivo.

COLPO RASMUS HOJLUND: il danese torna in Serie A

La formula con cui sbarcherà in Italia, con ogni probabilità, sarà quella del prestito con obbligo di riscatto. La volontà del Manchester United sarebbe quella di separarsi definitivamente dalla punta e tale condizione potrebbe soddisfare anche la sua prossima squadra, alla ricerca di un bomber giovane, sulle cui spalle edificare il futuro del suo reparto avanzato.

Una combinazione che dovrebbe portare al “sì” definitivo, restituendo così al nostro campionato un terminale offensivo completo e in grado di fare la differenza, tanto sotto porta, quanto nello sviluppo della manovra.

Prestito con obbligo di riscatto: arriva Hojlund per lo scudetto

La prossima destinazione del viaggio calcistico di Rasmus Hojlund potrebbe essere la Juventus. I bianconeri in estate rivoluzioneranno la rosa e ricostruiranno l’attacco. A tal proposito, Cristiano Giuntoli sarebbe intenzionato a piazzare l’affondo decisivo per mettere sotto contratto il danese e riportarlo nello Stivale.

L’opzione più percorribile sembra essere, come dicevamo poc’anzi, quella del prestito con obbligo di riscatto. Il Manchester United due anni fa aveva pagato il cartellino del giocatore 70 milioni di euro, ma pensare oggi di introitare quella cifra è utopia pura. Madama osserva interessata, pronta ad accogliere il calciatore alla Continassa.