Gravina: «In B quintultima è borderline tra playoff e playout. Riforma dei campionati esigenza oggettiva»

Il Presidente federale Gabriele Gravina ha preso parola al termine del Consiglio Federale e si è espresso in sede di conferenza stampa sulla situazione dei campionati italiani.

«La riforma dei campionati è un’esigenza oggettiva. Quando parliamo di sostenibilità essa richiede un progetto, non può essere fine a sé stessa. Bisogna mettere mano a dei format che vanno a inficiare sullo stesso concetto di sostenibilità. Non si può più assistere a quello che si sta vivendo in queste settimane. C’è molta armonia in questo momento, c’è senso di responsabilità e condivisione. La Serie A ha questa sìautonomia che tuteliamo, ma c’è maggiore disponibilità che vedo in tutti i Presidenti, dalla Serie A ai Dilettanti. La riduzione della Serie A da 20 a 18 squadre non è il tema, la riforma sui format riguarda altre componenti. In campionati come la Serie B la quintultima è borderline tra playoff e playout, quindi costringe la società ad avere degli oneri pazzeschi solo per il terrore di retrocedere in C. Non possiamo avere 7-8 società che condizionano il campionato, classifiche riscritte con società che hanno programmato un’annata e subiranno delle modifiche alle classifiche. Non possiamo escludere il fallimento di un’azienda commerciale nel corso di un anno, ma abbiamo il dovere di salvaguardare le competizioni. Chiederemo garanzie reali sulle partecipazioni delle società. Il primo tema è la sostenibilità, il secondo è ridisegnare il nostro piano strategico. Vogliamo mettere mano a una riforma che non può essere più rinviabile».