Gol annullato al Var, il commento dell’arbitro fa impazzire i tifosi: “Menomale” | Esplode la polemica

Il Var ha rivoluzionato il calcio negli ultimi anni ma quanto accaduto di recente ha del clamoroso.

Negli ultimi anni, l’introduzione del VAR ha rappresentato una vera rivoluzione per il calcio moderno. Nato con l’obiettivo di ridurre gli errori arbitrali in situazioni chiave, questo ha modificato profondamente il rapporto tra tecnologia e decisioni umane sul campo. Se un tempo l’arbitro era l’unico giudice assoluto, oggi può contare su un supporto video che gli consente di rivedere e correggere situazioni controverse.

Dal punto di vista tecnico, il VAR ha contribuito a una maggiore equità in molte partite, riducendo sviste clamorose che in passato avevano generato polemiche durature. Rigori inesistenti, fuorigioco millimetrici, falli ignorati: molte di queste situazioni oggi possono essere rivalutate. Tuttavia, la precisione del mezzo non ha eliminato del tutto le discussioni, anzi, le ha solo spostate sul terreno dell’interpretazione.

Il VAR ha anche influenzato il ritmo del gioco. Le interruzioni per le revisioni possono spezzare la fluidità della gara, suscitando malumori tra tifosi e giocatori. Inoltre, l’attesa della decisione, spesso lunga e poco comunicata, crea momenti di incertezza che impattano sull’emotività e sullo spettacolo. La sfida resta quella di rendere il processo più rapido e trasparente.

Il VAR ha cambiato anche il modo di vivere il gol. Esultanze trattenute, sospese in attesa del verdetto video, hanno modificato il pathos del momento più atteso nel calcio. È un prezzo da pagare per una maggiore giustizia, ma che richiede ancora un equilibrio più maturo tra tecnologia e spontaneità del gioco.

Un Clasico da titolo tra gol e tensioni

Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid ha regalato ancora una volta emozioni forti e calcio spettacolare. La sfida, vinta dai blaugrana per 4-3, ha visto continui capovolgimenti di fronte, reti spettacolari e un finale incandescente. Grazie a questa vittoria, la squadra di Flick si porta a +7 sui rivali con solo tre partite rimaste, ipotecando di fatto il titolo della Liga. Tra i protagonisti, Yamal e compagni sembrano ormai proiettati verso il trionfo, in una stagione segnata da alti e bassi ma ora vicina alla consacrazione.

Tuttavia, come spesso accade in match di tale portata, le polemiche non sono mancate. A catalizzare l’attenzione è stato l’episodio del gol annullato a Fermín López al 96’, che avrebbe portato il risultato sul 5-3. Il VAR è intervenuto per segnalare un fallo di mano, ma a fare scalpore è stata una frase udita nell’audio ufficiale: “Menomale”, pronunciata da una voce non identificata, mentre l’arbitro Hernández Hernández rivedeva l’azione al monitor.

La polemica sul VAR e il peso delle parole

Le parole, apparentemente marginali, hanno alimentato sospetti e accuse, soprattutto tra i tifosi e la stampa catalana. Non è chiaro chi le abbia pronunciate, ma la loro presenza nel dialogo ufficiale ha scatenato reazioni indignate.

A rendere la vicenda ancora più spinosa è stata la decisione della Federazione spagnola di omettere quella frase nella trascrizione video diffusa, un dettaglio che ha acceso ulteriori polemiche e gettato un’ombra sulla trasparenza dell’utilizzo del VAR.