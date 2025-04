Gli esami sono DISASTROSI: “STAGIONE FINITA, PERDIAMO IL NOSTRO BOMBER” | il Fantacalcio perde il più forte di tutti

Pessime notizie non solo per mister, squadra e tifosi: anche per gli amanti del Fantacalcio. Stagione finita per il bomber

Il campionato di Serie A si sta per avvicinare, sempre di più, verso la conclusione. Gli ultimi giorni sono stati tristi per via del lutto che ha colpito il mondo intero per la morte di Papa Francesco.

Rinvii di partite, spostamenti e molto altro ancora hanno condizionato il calcio italiano che lo ha voluto ricordare con un minuto di raccoglimento e di preghiera.

Per quanto riguarda il massimo torneo italiano, però, nulla è ancora scritto: sia per quanto riguarda la vittoria del titolo che per la lotta salvezza. Nel frattempo, però, arrivano gli ultimi aggiornamenti direttamente dal club.

Le notizie, però, non sono assolutamente delle migliori visto che il bomber del Fantacalcio ha dovuto chiudere, in anticipo, la stagione sportiva. L’infortunio rimediato dall’atleta, infatti, è apparso più serio del previsto.

Stagione finita per il bomber, l’infortunio lo mette ko: tegola non da poco

In Italia è arrivato nell’ultima sessione invernale del calciomercato e subito ha conquistato l’attenzione di tutti. In particolar modo dei top club italiani (ed esteri) che hanno messo gli occhi su di lui per l’estate. Il Como se lo tiene stretto ma, allo stesso tempo, è dispiaciuto per l’infortunio che lo ha colpito. Stiamo parlando di una delle rivelazioni di questa Serie A, Assane Diao. L’attaccante dei lanari, ex Betis, voluto fortemente da mister Fabregas, ha rimediato una frattura al piede destro.

Come riportato in precedenza la sua stagione è già terminata. Il classe 2005, nei prossimi giorni, dovrà essere necessariamente operato. A meno di clamorosi colpi di scena dovrebbe ritornare in campo tra due mesi. In questo caso in estate ed in vista del prossimo ritiro sportivo. Diao chiude, quindi, così il suo primo campionato italiano dopo aver realizzato 8 reti. Un impatto devastante quello del nativo di Ndangane che ha messo subito lo zampino in Serie A. Basti pensare che solo Retegui, nel girone di ritorno, ha segnato più di lui.

Stagione finita per l’attaccante: il Fantacalcio perde un grande protagonista

Segno del fatto che Diao salterà tutte le restanti partite del campionato. Una brutta notizia per lo stesso Fabregas che perde uno dei suoi migliori calciatori. La lotta alla salvezza (oramai ad un passo) perderà uno dei protagonisti più importanti per i lanari.

Al suo posto il tecnico spagnolo potrebbe puntare su altri elementi validi come Gabriel Strefezza e Jonathan Ikoné. Anche se prendere l’eredità di Diao non sarà affatto semplice.