Giuntoli si arrende: Osimhen non arriva | Ha già firmato con un altro club

Il direttore sportivo sognava già il colpaccio ed invece dovrà arrendersi.

Victor Osimhen si trasferisce al Galatasaray il 4 settembre 2024, in prestito secco dal Napoli fino al termine della stagione. Il debutto in Süper Lig arriva dieci giorni dopo, il 14 settembre, con una convincente vittoria per 5-0 contro il Çaykur Rizespor. Già il 28 settembre lascia il segno con una doppietta contro il Kasımpaşa, contribuendo al pareggio per 3-3 nella settima giornata di campionato.

Il 7 novembre 2024 Osimhen si conferma decisivo anche in Europa, segnando due gol contro il Tottenham nella vittoria per 3-2 in Europa League. Il 14 marzo 2025 realizza la sua prima tripletta con la maglia del Galatasaray nel 4-0 all’Antalyaspor, confermando il suo straordinario impatto offensivo e l’adattamento immediato al calcio turco.

Il 14 maggio 2025 vive una serata da protagonista assoluto in finale di Coppa di Turchia, firmando una doppietta nel 3-0 contro il Trabzonspor che consegna il trofeo ai giallorossi.

Quattro giorni dopo, il 18 maggio, apre le marcature nella vittoria per 3-0 sul Kayserispor, regalando al Galatasaray il titolo nazionale con due giornate d’anticipo. Il direttore sportivo della Juventus Giuntoli ha per mesi sognato il colpaccio, ma nelle ultime ore sembra più vicino un trasferimento in una squadra a sorpresa.

A un passo da un nuovo bomber

Il Chelsea è a un passo dall’acquisto di un attaccante di livello mondiale, e secondo indiscrezioni, la trattativa potrebbe chiudersi nel giro di pochi giorni e con una semplice telefonata. Questo aggiornamento arriva dopo la vittoria fondamentale dei Blues contro il Manchester United, un successo cruciale nella corsa alla qualificazione per la prossima Champions League. Tra gli spettatori di Stamford Bridge anche la leggenda Gary Cahill, che ha elogiato uno dei protagonisti della serata definendolo «uno dei migliori in Europa», apprezzamento condiviso anche dal compagno di squadra Pedro Neto.

Ora il Chelsea si prepara all’ultima giornata di Premier League, in trasferta contro il Nottingham Forest, in un match da vincere obbligatoriamente per garantirsi il posto tra le grandi d’Europa. Ma gli occhi della dirigenza sono già rivolti al mercato estivo, dove l’obiettivo principale è chiaro: serve un vero centravanti.

Osimhen obiettivo numero uno

Da quando Diego Costa ha lasciato il club nel 2017, il Chelsea non è riuscito a trovare un “numero 9” all’altezza. Quest’estate, la priorità assoluta sarà colmare quel vuoto, e secondo molti addetti ai lavori, Victor Osimhen è il profilo ideale.

Anche John Obi Mikel, ex centrocampista dei Blues, ha ribadito la sua posizione nel suo podcast: “Dobbiamo prendere Osimhen. Sarebbe un disastro vederlo con un’altra maglia dopo tutto ciò che abbiamo condiviso”. Mikel ha sottolineato la passione del nigeriano per il Chelsea: “È cresciuto tifando per noi, Drogba è il suo idolo, è nato per giocare qui”.