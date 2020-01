Giovanni Giuffrida, capitano dell’FC Messina, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida vinta contro il Biancavilla. Ecco quanto affermato: «Non sottovalutiamo nessuno, ogni partita ha la sua storia. Scherzetto al Palermo? A parte la battuta, è una partita importante, sappiamo che affrontiamo la capolista e prepareremo al meglio questa gara per metterli in difficoltà. Sono contento del rientro di Carbonaro. A prescindere dalla partita che faremo, siamo consapevoli del fatto che loro si giocano il campionato col Savoia. Dobbiamo lavorare come ogni settimana. Loro hanno il vantaggio di avere 20.000 persone a supportarli, noi non abbiamo pubblico ma siamo consapevoli delle nostre forze».