“Palermo Primavera, parte la nuova era De Angelis: oggi sfida al Vicenza in Coppa Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
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Comincia da Caldogno, in provincia di Vicenza, la nuova stagione ufficiale della Primavera del Palermo. Come racconta Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, i giovani rosanero torneranno in campo oggi alle ore 16 per affrontare il Vicenza nel turno preliminare di Coppa Italia Primavera.

La sfida si disputerà in gara secca e rappresenterà soprattutto il primo appuntamento ufficiale del nuovo corso tecnico. Sulla panchina del Palermo ci sarà infatti Stefano De Angelis, scelto dalla società rosanero lo scorso luglio.


Per il nuovo allenatore sarà dunque il primo banco di prova ufficiale alla guida della Primavera, con in palio il passaggio al turno successivo della competizione.

Quella tra Vicenza e Palermo, sottolinea il Giornale di Sicilia, è inoltre una sfida che torna a disputarsi dopo oltre dieci anni.

Alle 16, dunque, prenderà ufficialmente il via l’avventura della nuova Primavera rosanero targata De Angelis.

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