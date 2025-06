Gioia infinita a Maranello: c’è la soluzione a tutti i mali | Il suggerimento arriva dai rivali

Nonostante le grandi aspettative non è iniziata bene la stagione della Ferrari che deve cambiare rotta per risalire la china.

La stagione 2025 della Ferrari in Formula 1 è iniziata con diverse difficoltà tecniche e prestazionali. La SF-25, nuova monoposto del team, ha mostrato limiti evidenti sin dai primi test in Bahrain, con problemi di bilanciamento e sottosterzo, soprattutto nelle curve a bassa velocità. Queste difficoltà sono state attribuite a una messa a punto incompleta della nuova sospensione pull-rod e a una distribuzione delle masse non ottimale.

Il Gran Premio di Cina ha segnato un punto critico per la Scuderia: Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono stati entrambi squalificati dopo la gara. Leclerc è stato trovato sottopeso di 1 kg, mentre Hamilton aveva il pattino del fondo usurato oltre il limite consentito. Ferrari ha ammesso gli errori come “genuine” e ha promesso di imparare da quanto accaduto.

A livello di prestazioni, la Ferrari ha faticato a competere con McLaren e Red Bull, dominanti in questa fase della stagione. Leclerc ha ottenuto il primo podio stagionale con un terzo posto in Arabia Saudita, seguito da un secondo posto a Monaco.

La stagione 2025 della Ferrari è stata caratterizzata finora da problemi tecnici, errori strategici e prestazioni altalenanti, con la speranza di miglioramenti nei prossimi Gran Premi.

Hamilton e Leclerc

La classifica del Campionato Mondiale di Formula 1 vede ben lontani i piloti della rossa dalle posizioni di vertice e l’andazzo sembra quello di una stagione fallimentare. Al primo posto c’è infatti Lando Norris (McLaren) icon 77 punti, seguito da Oscar Piastri (McLaren) con 74 punti, Max Verstappen (Red Bull) con 69 punti, George Russell (Mercedes) con 63 punti. Sono appena 32 i punti raccolti da Charles Leclerc, solo 25 quelli di Lewis Hamilton.

Ovviamente non va meglio per quanto riguarda la classifica costruttori. A dominare è McLaren che guida con 151 punti, seguita da Mercedes con 93, Red Bull con 71. Soltanto quarta la Ferrari con 57 punti, troppo pochi rispetto alle aspettative di inizio stagione, caricate ancora di più dall’arrivo di Hamilton alla guida della rossa. Tuttavia, secondo gli esperti, il team di Maranello potrebbe chiudere l’annata in crescendo.

“Ferrari può cambiare marcia”

Toto Wolff, team principal Mercedes, durante una conferenza stampa, ha espresso il suo parere riguardo alle ali flessibili. Ha suggerito che, tra i team, la Ferrari si è dimostrata la meno aggressiva nello sviluppo di questo concetto. Di conseguenza, la nuova direttiva che entrerà in vigore nel fine settimana potrebbe non avere un impatto significativo sulla loro performance.

Wolff ha aggiunto: “Secondo me da quanto abbiamo visto la Ferrari è stata quella più conservatrice sulle ali flessibili. Non sono sicuro che ad ogni modo cambieranno i rapporti di forza in pista, ad ogni modo sarà una cosa da scoprire a Barcellona e che potrà essere un nuovo tema di dibattito“.