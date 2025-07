GIOCHIAMO CONTRO LA NAZIONALE: Ufficiale, partita inedita per i bianconeri

Una partita del tutto inaspettata e inedita per la formazione bianconera che giocherà contro la Nazionale.

Si tratta di una partita del tutto inaspettata, inedita e sicuramente affascinante per la formazione bianconera che giocherà contro la Nazionale. Si tratta di un vero e proprio evento raro sia nel panorama calcistico europeo, sia nel panorama calcistico mondiale. A confrontarsi saranno due realtà totalmente differenti tra loro.

Sarà un’occasione speciale e in estate, con le amichevoli, non ci si annoia mai. Ci sono sempre sorprese dietro l’angolo e anche risultati del tutto inaspettati. Vedasi il 2-0 rifilato al Napoli dall’Arezzo nel corso della partita estiva. Chi lo avrebbe mai immaginato? De Bruyne sconfitto da una squadra di C.

Ma si sa, i club di Serie A in questo momento stanno svolgendo la preparazione estiva che, come sempre appesantisce, almeno nel corso dei primi giorni e anche nel corso delle prime partite di campionato, i giocatori. Man mano andranno poi infatti acquisendo la forma fisica ideale per affrontare la stagione.

Il lavoro atletico e tattico estivo è necessario per preparare la stagione che verrà. Così come ad avere un’importanza fondamentale sono le amichevoli. Gli scontri estivi contro altre formazioni sanno regalare anche spettacolo. Ma prima di tutto c’è la volontà dei mister, di provare ciò che verrà applicato nel corso della stagione.

Alzare il livello

E la compagine di Serie A bianconera non solo avrà modo di svolgere la propria preparazione estiva in altura, ma avrà modo anche di affrontare la Nazionale. Al già ricco calendario di amichevoli, il club ha voluto aggiungere questa perla per mettere alla prova i propri giocatori. Affrontare la Selezione maggiore può essere la prova del nove.

Aumentare il livello di difficoltà delle amichevoli, partendo magari dall’affrontare selezioni locali sino ad arrivare alla Nazionale, permette ai calciatori di confrontarsi con più categorie e permette anche di prepararsi al meglio. Anche perché all’inizio della nuova Serie A, la massima serie 2025/2026 non manca poi così tanto.

Il programma dell’amichevole

Proprio qualche istante fa, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, l’Udinese ha annunciato un amichevole contro la Nazionale del Qatar. Una sfida che si preannuncia senza dubbio affascinante e impegnativa per i bianconeri. Il Qatar è la formazione detentrice delle ultime due Coppe d’Asia.

Un banco di prova importante quindi per la formazione friulana che sabato 26 luglio, data dell’amichevole, alle ore 16.00, affronteranno il Qatar in Austria, per la precisione a Mittersill. I biglietti possono essere acquistati in loco come si legge sul comunicato ufficiale e il prezzo è di 15 euro, con ingresso gratuito per gli under 12.