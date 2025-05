Ghisolfi, blitz con Tare: il doppio colpo sul tavolo di ‘Casa Milan’ I Firme dopo il Mondiale

La dirigenza rossonera è già al lavoro per cominciare a costruire la rosa della prossima stagione, non è da escludere la rivoluzione.

La stagione del Milan si è rivelata deludente, con due cambi in panchina e un ottavo posto finale in Serie A, fuori dalle competizioni europee. Dopo l’addio a Stefano Pioli, la dirigenza ha affidato la squadra a Paulo Fonseca, ma i risultati altalenanti e le tensioni interne hanno portato al suo esonero a dicembre.

Sergio Conceição è subentrato con l’obiettivo di risollevare le sorti del club. Nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana, il rendimento in campionato non è migliorato significativamente. La squadra ha mostrato un andamento discontinuo, con difficoltà nel trovare continuità di risultati e un gioco convincente.

La delusione dei tifosi è culminata nell’ultima giornata di campionato, durante la vittoria per 2-0 contro il Monza. La Curva Sud ha abbandonato lo stadio dopo 15 minuti, esponendo striscioni contro la proprietà americana e la dirigenza, chiedendo il ritorno di Paolo Maldini. Le critiche si sono concentrate su Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimović e Giorgio Furlani, accusati di scelte gestionali discutibili.

Il futuro di Conceição appare scritto, con la società che potrebbe optare per un ulteriore cambio in panchina. I tifosi chiedono una rifondazione, puntando su figure che incarnino lo spirito e la storia del Milan. La prossima stagione sarà cruciale per ristabilire la fiducia tra squadra, dirigenza e tifoseria.

La scelta di Tare

Il Milan ha ufficializzato l’ingaggio di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del club. L’albanese, ex attaccante e dirigente con una lunga esperienza alla Lazio, riporterà direttamente all’Amministratore Delegato del club, Giorgio Furlani. La sua nomina rappresenta un passo significativo nel processo di rinnovamento del Milan.

Nel suo nuovo ruolo, Tare dovrebbe collaborare strettamente con Ibrahimović, che mantiene un incarico consulenziale all’interno della società. Lavorerà anche con Moncada, responsabile dello scouting, per identificare e acquisire nuovi talenti.

Milan al lavoro con la Roma

Roma e Milan hanno avviato colloqui per risolvere le situazioni di Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham, entrambi attualmente in prestito secco. Il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, e il suo omologo al Milan, Igli Tare, stanno lavorando per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti.

La Roma desidera trattenere Saelemaekers, ma il Milan ha fissato il prezzo del cartellino a circa 20 milioni di euro. Nel frattempo, il Milan non sembra intenzionato a riscattare Abraham, che potrebbe quindi fare ritorno alla Roma. Una possibile soluzione potrebbe essere uno scambio definitivo tra i due giocatori, magari con l’inserimento di una contropartita tecnica come Bryan Cristante, che interessa al Milan.