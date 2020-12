L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’arresto di un imprenditore che prometteva una vita da modelle a tante ragazze palermitane.

Qualcuna veniva palpeggiata dal titolare-manager. E chi di loro scappava, era tempestata da telefonate e messaggi anche in piena notte. Queste le accuse nei confronti di Salvatore Luca Longo, 36 anni, titolare della «Umilty modelsharing organization», un’agenzia che aveva sede dentro la sua abitazione in via Telesino all’Uditore. A suo carico ci sono diverse denunce di ragazze, alcune anche minorenni.





Allungava le mani, sperando che nessuna parlasse e accettasse la classica e squallida situazione manager-aspirante modella.