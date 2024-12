Gds: “Palermo, annullati gli eventi con gli sponsor e festa natalizia solo per i dipendenti”

La situazione in casa Palermo continua a essere tesa, e i segnali lanciati dalla società nei confronti della squadra e dello staff tecnico sono chiari e inequivocabili. Luigi Butera, sul Giornale di Sicilia di oggi, analizza la posizione sempre più delicata di Dionisi e le mosse della dirigenza, che non fanno nulla per nascondere il momento critico.

Dionisi lo ha detto chiaramente: «Non mi dimetterò mai». E, almeno per ora, ha incassato la fiducia della società. Ma la sensazione è che la sua posizione non sia più solida come qualche tempo fa. Intanto, come riportato da Luigi Butera, iniziano a circolare rumors su possibili sondaggi da parte del Palermo per tecnici attualmente liberi.

La risposta della società è arrivata in modo altrettanto forte e inequivocabile.

Ritiro prolungato: La squadra resterà isolata per preparare al meglio le prossime sfide.

Eventi annullati: Cancellato l’appuntamento con gli sponsor previsto ieri alla Rinascente, con oltre 400 invitati.

Festa di Natale ridimensionata: Nessun giocatore o membro dello staff parteciperà alla cena natalizia, riservata ai soli dipendenti del club.

Scelte nette e simboliche, che non si erano viste nemmeno nei momenti peggiori dell’era Zamparini. Se per qualcuno queste decisioni possono sembrare di poco conto, in realtà si tratta di segnali precisi che testimoniano un clima ormai ai limiti.

Anche i tifosi, con le loro contestazioni sempre più veementi, stanno facendo sentire la loro voce. Ignorare questi campanelli d’allarme sarebbe un errore fatale, perché la stagione, come sottolinea Butera, ha già preso una brutta piega. Serve una svolta, e serve subito, prima che sia troppo tardi.