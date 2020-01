L’edizione odierna del “Giornale del Sicilia” analizza la situazione della Sicula Leonzio, riportando le dichiarazioni del presidente Leonardi: «Non faremo rivoluzioni nel mercato di gennaio. Voglio avere in organico giocatori motivati e pronti a sputare sangue. So bene come sia difficile fare mercato a gennaio ma si deve cambiare registro. È arrivato il momento – dice Leonardi – di dare linfa allo spogliatoio, arrendevole e demoralizzato. Dopo la pesante sconfitta interna contro la Vibonese c’è stata una reazione da parte dei giocatori, nonostante siano arrivati due ko immeritati con Avellino e Reggina». Nel mentre, è arrivato Bucolo. Ceduti, a titolo temporaneo, tre giovani: Aboubacar Sidibe, di 20 anni, e il portiere Alessandro Noto, 19 anni, al Marina di Ragusa; mentre Francesco Giambanco, 20 anni, è andato al Marsala.