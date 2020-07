L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della finale playoff di serie C che andrà in scena questa notte. La Reggiana affronterà il Bari per stabilire chi andrà in serie B. È il giorno. Quello che un’intera città aspetta da due anni – scrive il quotidiano -, da quando l’ultimo Bari finì incenerito dai debiti. È il giorno inseguito dagli uomini di Vivarini, mai sconfitti e sempre in gol (tranne che a Catania). Merito di una compagnia di suonatori che può contare sul tandem d’attacco più prolifico dei 3 gironi della Serie C: Antenucci 21 reti, Simeri 11. E fanno 32.