L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” scrive in merito alla ripresa del campionato di A ma si pone un interrogativo: fino a quando sarà possibile giocare? Da una parte il «non si può escludere nulla» all’ora di pranzo di Gabriele Gravina, dall’altra di sera il «fermiamo il campionato!!!» firmato su twitter da Damiano Tommasi, poi le voci su una «pausa» del campionato dopo i recuperi di oggi e domani. La vigilia della ripresa del campionato è riempita da tante ipotesi e stati d’animo. Il presidente federale risponde a «Dribbling» su Rai 2 a una domanda sulla possibilità di una sospensione del campionato nel caso di positività al coronavirus per un calciatore. E in quel «non sipuò escludere nulla» c’è anche l’eventualità di una situazione estrema. Il caso non si può escludere: «Dobbiamo essere realisti, c’è anche questa possibilità». Gravina dice che a quel punto «adotteremo in quelle circostanze tutti i provvedimenti necessari per garantire prima la tutela dei nostri atleti e poi capire che cosa si può fare e che impatto può avere sulla competizione sportiva».