GASPERINI RICEVE LA TELEFONATA PIÙ BRUTTA: me ne vado, lascio la Roma | Primo disastro della stagione

Il nuovo allenatore della Roma ha già a che fare con la prima gatta da pelare.

Gian Piero Gasperini ha ufficializzato il suo passaggio alla Roma, lasciando l’Atalanta dopo un lungo e glorioso ciclo. Lo scorso 23 maggio era ancora allenatore nerazzurro durante un evento di tennis, mentre in questi giorni è tornato a Bergamo da tecnico giallorosso per ricevere un premio, occasione in cui ha spiegato le motivazioni della sua scelta.

“È una decisione professionale”, ha dichiarato Gasperini, sottolineando come lui e la moglie Cristina continueranno a vivere a Bergamo. “Portiamo ovunque i valori di questa città: il lavoro, l’onestà, la voglia di raggiungere traguardi”. L’allenatore ha voluto evidenziare il profondo legame con l’ambiente bergamasco e l’affetto ricevuto, che – a suo dire – non potrà mai essere cancellato.

Gasperini ha definito l’esperienza con l’Atalanta un modello per il calcio italiano ed europeo. “I successi ottenuti sono frutto del lavoro di tutti, insieme”, ha detto, ribadendo l’orgoglio per quanto costruito negli anni. La finale di Europa League, ha ammesso, potrebbe aver rappresentato la naturale conclusione di un ciclo.

L’allenatore ha augurato all’Atalanta di proseguire sulla strada del successo: “Spero che continui a vincere, io ora vivrò una nuova avventura professionale. Ma ci ritroveremo sempre qui”. Un saluto che sa più di arrivederci che di addio, nel segno di un legame umano che andrà oltre le scelte di carriera.

Il Boca Juniors pronto a riportarlo a casa

Leandro Paredes è sempre più vicino a salutare la Roma per fare ritorno al Boca Juniors, il club che lo ha lanciato nel grande calcio. Il centrocampista argentino sarebbe pronto a concludere la sua avventura in giallorosso dopo appena una stagione, spinto dalla volontà di tornare in patria. Il Boca ha deciso di fare sul serio e sarebbe pronto a versare l’intera clausola rescissoria pur di riportare il giocatore alla Bombonera.

Secondo indiscrezioni provenienti dall’Argentina, il trasferimento sarebbe in fase molto avanzata. Paredes, legatissimo al club di Buenos Aires, non ha mai nascosto il desiderio di tornare a vestire la maglia xeneize, e questa potrebbe essere l’estate giusta per concretizzare quel sogno.

Un addio già annunciato?

Il giocatore avrebbe già informato la Roma delle sue intenzioni e, stando alle ultime voci, potrebbe aver comunicato la decisione anche nel primo contatto telefonico avuto con il nuovo allenatore, Gian Piero Gasperini. Un dettaglio che conferma la chiarezza d’intenti da parte del calciatore, deciso a chiudere un ciclo europeo per riabbracciare il Boca e la sua gente.

La Roma, dal canto suo, non si opporrà alla partenza, anche per motivi di bilancio e rotazione a centrocampo. Con la clausola rescissoria che verrà pagata per intero, il club giallorosso otterrà un’uscita ordinata, mentre Paredes potrà finalmente tornare “a casa”.