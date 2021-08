Continua a tenere banco il nome di Simone Andrea Ganz per l’attacco del Palermo.

Nelle ultime ore l’accostamento è stato confermato dal quotidiano “Tuttosport” e dalla nostra redazione (CLICCA QUI). A metà della scorsa settimana, infatti, la società rosa ha chiesto informazioni all’Ascoli per l’attaccante classe ’93. Al contempo, però, è emersa meno convinzione sulla formula di acquisto.

Il club marchigiano, infatti, non vorrebbe privarsi del calciatore cedendolo in prestito, ma a titolo definitivo, come confermato dal direttore sportivo ed ex rosa Fabio Lupo ai nostri microfoni: «Sicuramente noi preferiremmo il titolo definitivo, considerando che Ganz ha un contratto in scadenza nel 2022. Da parte nostra vorremmo ricavarci qualcosa».

Inoltre, negli ultimi giorni non sono stati registrati ulteriori contatti tra le parti. Da questo punto di vista si attende una precisa mossa del Palermo, in attesa dell’innesto offensivo Brunori.