“Galliani lo ha portato al Milan”: il regalo del Condor alla sua squadra del cuore | Operazione fatta da lui

Adriano Galliani non dimentica il “suo” Milan, lo ha portato lui nel club rossonero: l’operazione porta la sua firma

Nonostante, da più di qualche anno, abbia sposato il progetto “Monza” (convinto dal presidente ed amico di sempre Silvio Berlusconi), Adriano Galliani non può assolutamente dimenticare il suo passato.

Un passato, appunto, che gli ha regalato tantissime soddisfazioni e, soprattutto, tantissimi trofei messi in bacheca. La sua avventura al Milan, come amministratore delegato, non è affatto un qualcosa che si può dimenticare da un giorno all’altro.

Lo sa fin troppo bene. Soprattutto nell’ultimo giorno del calciomercato invernale in cui ha voluto aiutare proprio il club rossonero. Cedendo uno dei suoi calciatori più interessanti. Un acquisto top per il team guidato da mister Conceicao.

Se non fosse stato, appunto, per Galliani questa operazione non si sarebbe mai potuta svolgere. Parole che arrivano direttamente da parte di un membro dell’entourage del calciatore che ha firmato il contratto con il “Diavolo”.

Arriva al Milan grazie a Galliani, che colpo per i rossoneri: tutto merito suo

Tra le protagoniste assolute, sia in entrata che in uscita, in questa ultima sessione del calciomercato invernale non può che esserci il Milan. I rossoneri, infatti, hanno sorpreso tutti gli addetti ai lavori con acquisti di qualità. L’obiettivo è quello di risalire quanto più in alto in classifica. Nelle ultime ore di mercato, infatti, i rossoneri hanno perfezionato l’arrivo di Warren Bondo, centrocampista proveniente dal Monza. In merito a questa operazione, però, ci ha messo la “mano” proprio Adriano Galliani.

A confermarlo, nel corso di una intervista rilasciata a Sportitalia, ci ha pensato direttamente lo zio del calciatore, Malù Mpasinkatu. Quest’ultimo, oltre a far parte del suo entourage, ha svelato un importante retroscena su questa trattativa che fortunatamente è andata in porto per il club di via Aldo Rossi. Il classe 2003 ha preso il posto, in mediana, di Ismael Bennacer che ha accettato di trasferirsi alla corte del Marsiglia allenato dall’italianissimo Roberto De Zerbi.

Affare fatto con il Milan, lo zio rivela tutto in diretta: clamoroso retroscena

Queste sono le parole di Mpasinkatu su quanto avvenuto nelle ultime e concitate ore di mercato: “Dopo che Bennacer ha accettato di trasferirsi in Francia il dottor Galliani ha dato il suo definitivo “ok” per l’operazione di Bondo al Milan. Senza il suo avallo non si sarebbe fatto nulla. Lo ringrazio pubblicamente a nome mio e della mia famiglia.

“Il Monza, d’altronde, non sta attraversando un buon momento in classifica e cederlo va contro ai propri interessi“. In conclusione ha rivelato: “È stato un lavoro di tante persone: Moncada, Maldini e Massara che, in passato, avevano già dimostrato interesse per il ragazzo per la Primavera“.