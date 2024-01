Futuro Mourinho, il retroscena è spuntato solo ora: “Farò un passo indietro” | Ecco come stanno le cose

Nuovi dettagli sull’addio di Mourinho alla Roma. La decisione dell’esonero ha messo a soqquadro l’intero ambiente: cosa è successo.

L’avventura di Jose Mourinho nella capitale è terminata. Una cavalcata amara quella dello Special One, che ha regalato grande entusiasmo all’ambiente giallorosso ma anche tanta malinconia. Non solo al momento dell’addio alla Roma, ma nell’arco di quasi 3 anni, sono stati tanti – troppi per la società – gli alti e i bassi.

Non ultimo quel nono posto in Serie A, incomprensibile per una squadra con il terzo monte ingaggi del campionato, e una serie di prestazioni vergognose dal punto di vista del gioco e anche del risultato. La Roma era ormai senza anima in campo, e troppo spesso il portoghese era rimasto in tribuna proprio per eccesso di foga in campo.

Adesso tutto l’ambiente giallorosso è diviso, tra chi sostiene la scelta dell’esonero e adesso guarda negli occhi i calciatori per una risalita, e chi invece ringrazia Mourinho per il lavoro fatto in questi mesi. Uno di questi è sicuramente Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport che nelle scorse ore è intervenuto con un editoriale sul quotidiano romano. Il giornalista ha diffuso alcuni retroscena dell’addio del tecnico, compresi alcuni messaggi che i due si erano scambiati nei momenti successivi all’esonero.

Mourinho, Zazzaroni commenta l’addio: “Il peggior finale già scritto”

Un finale non a sorpresa, ma già scritto, dice Ivan Zazzaroni parlando dell’addio di Mourinho dalla Roma. In un recente editoriale sul Corriere dello Sport, il direttore ha voluto ringraziare il portoghese, con il quale non è un segreto avesse stretto un rapporto di amicizia, per la lealtà: “L’incontro più bello della mia carriera“.

Spesso Zazzaroni era arrivato in soccorso di Mourinho, ma stavolta nessuna battaglia contro i detrattori, solo un saluto amichevole: “Auguro ai colleghi più giovani di potere avere un giorno un rapporto con un personaggio simile“.

Zazzaroni: “Ci sono colleghi che soffrono questi rapporti esclusivi”

Nel pubblicare la sua corrispondenza con Mourinho, Zazzaroni interviene anche sulla percezione del rapporto, tirando in causa “alcuni colleghi” che a detta del direttore del Corriere dello Sport soffrirebbero questo rapporto esclusivo. Nell’editoriale si legge: “Lunedì sera ho scritto a Mourinho: Ci sono momenti in cui temo di danneggiati con questa campagna pro giustizia per Mourinho, ma sono disposto a fare un passo indietro”.

La risposta dello Special One però, scrive ancora Zazzaroni, è stata: “Sei intelligente e sai quello che fai, amico, l’avrei fatto solo per te”.