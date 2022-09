Sale l’attesa in vista della gara di sabato tra Frosinone e Palermo alle ore 14. Il match dal sapore di vendetta per i tifosi rosanero che sono pronti ad accorrere in molti al “Benito Stirpe” per sostenere la squadra di Corini. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione è di 400 biglietti venduti il dato aggiornato alle 11 di questa mattina.