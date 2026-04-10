Frosinone-Palermo live, la cronaca in diretta della partita di Serie B
FROSINONE – Tutto pronto allo stadio “Benito Stirpe” per Frosinone-Palermo, match valido per la 34ª giornata del campionato di Serie BKT. Una sfida che vale molto più di tre punti: in palio c’è un pezzo di Serie A.
Il Frosinone arriva all’appuntamento da secondo in classifica, con l’obiettivo di difendere il vantaggio sulle inseguitrici e continuare a inseguire la promozione diretta. I giallazzurri vogliono sfruttare il fattore campo e un ambiente caldissimo per allungare o quantomeno mantenere le distanze.
Dall’altra parte, il Palermo si gioca probabilmente l’ultima occasione per rientrare nella corsa alla promozione diretta. I rosanero sono chiamati a vincere: un successo riaprirebbe tutto, mentre un passo falso indirizzerebbe definitivamente la squadra verso i playoff.
Sfida anche di filosofie: da una parte l’intensità e la freschezza del Frosinone, dall’altra l’esperienza e la solidità del Palermo, che si affida ancora una volta al suo uomo simbolo, Pohjanpalo.
Atmosfera caldissima allo Stirpe, vicino al tutto esaurito, ma con un settore ospiti ridotto a causa delle restrizioni. Un fattore che potrebbe incidere anche sul piano emotivo della gara.
Calcio d’inizio alle ore 20.30: segui con noi la diretta testuale di Frosinone-Palermo con aggiornamenti in tempo reale, azioni, gol e momenti chiave della partita.
Formazioni ufficiali
FROSINONE:
Palmisani; Cittadini, Monterisi (C), A. Oyono; Bracaglia, Koutsoupias, Calò, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.
Allenatore: Alvini
A disposizione:
Lolic, Pisseri, Calvani, J. Gelli, F. Gelli, J. Oyono, Zilli, Fini, Fiori, Vergani, Kone, Barcella
PALERMO:
Gomis; Pierozzi, Bani (C), Ceccaroni; Rui Modesto, Segre, Ranocchia, Palumbo, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi
A disposizione:
Joronen, Di Bartolo, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Peda, Veroli, Magnani
Arbitro: Sozza (Seregno)
Assistenti: Belsanti, Biffi
Quarto uomo: Di Marco
VAR: Gariglio
AVAR: Monaldi