Frosinone-Palermo live, la cronaca in diretta della partita di Serie B

Katia Virzì Aprile 10, 2026
palermo bari serie b 2-0 (44) ranocchia

FROSINONE – Tutto pronto allo stadio “Benito Stirpe” per Frosinone-Palermo, match valido per la 34ª giornata del campionato di Serie BKT. Una sfida che vale molto più di tre punti: in palio c’è un pezzo di Serie A.

Il Frosinone arriva all’appuntamento da secondo in classifica, con l’obiettivo di difendere il vantaggio sulle inseguitrici e continuare a inseguire la promozione diretta. I giallazzurri vogliono sfruttare il fattore campo e un ambiente caldissimo per allungare o quantomeno mantenere le distanze.


Dall’altra parte, il Palermo si gioca probabilmente l’ultima occasione per rientrare nella corsa alla promozione diretta. I rosanero sono chiamati a vincere: un successo riaprirebbe tutto, mentre un passo falso indirizzerebbe definitivamente la squadra verso i playoff.

Sfida anche di filosofie: da una parte l’intensità e la freschezza del Frosinone, dall’altra l’esperienza e la solidità del Palermo, che si affida ancora una volta al suo uomo simbolo, Pohjanpalo.

Atmosfera caldissima allo Stirpe, vicino al tutto esaurito, ma con un settore ospiti ridotto a causa delle restrizioni. Un fattore che potrebbe incidere anche sul piano emotivo della gara.

Calcio d’inizio alle ore 20.30: segui con noi la diretta testuale di Frosinone-Palermo con aggiornamenti in tempo reale, azioni, gol e momenti chiave della partita.

Formazioni ufficiali

FROSINONE:
Palmisani; Cittadini, Monterisi (C), A. Oyono; Bracaglia, Koutsoupias, Calò, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.
Allenatore: Alvini

A disposizione:
Lolic, Pisseri, Calvani, J. Gelli, F. Gelli, J. Oyono, Zilli, Fini, Fiori, Vergani, Kone, Barcella

PALERMO:
Gomis; Pierozzi, Bani (C), Ceccaroni; Rui Modesto, Segre, Ranocchia, Palumbo, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi

A disposizione:
Joronen, Di Bartolo, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Peda, Veroli, Magnani

Arbitro: Sozza (Seregno)
Assistenti: Belsanti, Biffi
Quarto uomo: Di Marco
VAR: Gariglio
AVAR: Monaldi

Altre notizie

Palermo Avellino 2-0 (87)

Frosinone-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Alvini e Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Escl. Floriano: «Baldini merita la Nazionale. Può farci innamorare di nuovo»

Escl. Floriano: «Baldini merita la Nazionale. Può farci innamorare di nuovo»

Rosario Di Stefano Aprile 10, 2026
palermo pescara 5-0 (31) de rose floriano

Palermo, De Rose applaude Baldini: «Tutti in piedi per il mister»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
palermo monza 0-3 (11) gomis

Palermo, contro il Frosinone gioca Gomis

Rosario Di Stefano Aprile 10, 2026
palermo padova 1-0 (51) inzaghi

Sono 22 i calciatori convocati da Inzaghi per la sfida contro il Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (21) inzaghi

Frosinone-Palermo: il sogno Serie A dei rosanero passa dallo ‘Stirpe’

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
interno-stadio-benito

Frosinone-Palermo, Stirpe blindato: settore ospiti ridotto e massima allerta

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
palermo empoli 3-2 (42) inzaghi

Tuttosport: “Assalto Palermo. Ma il Frosinone vuole la vetta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Palermo Avellino 2-0 (31)

Gazzetta dello Sport: “Frosinone-Palermo, le scelte: Alvini con Ghedjemis, Inzaghi punta su Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
palermo cosenza 0-1 (76) lucioni tutino

Gazzetta dello Sport: “Lucioni: Palermo, niente errori: altrimenti playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Palermo Mantova Segre Pohjanpalo

Gazzetta dello Sport: “Frosinone-Palermo, due mondi diversi: è la resa dei conti”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Screenshot 2026-04-10 074731

Il Messaggero: “Frosinone-Palermo, bivio da Serie A: lepre contro cacciatore”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo bari serie b 2-0 (44) ranocchia

Frosinone-Palermo live, la cronaca in diretta della partita di Serie B

Katia Virzì Aprile 10, 2026
Palermo Avellino 2-0 (87)

Frosinone-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Alvini e Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Escl. Floriano: «Baldini merita la Nazionale. Può farci innamorare di nuovo»

Escl. Floriano: «Baldini merita la Nazionale. Può farci innamorare di nuovo»

Rosario Di Stefano Aprile 10, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

Carrarese, Calabro presenta la Reggiana: «Playoff a due punti, ma serve restare affamati»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
palermo pescara 5-0 (31) de rose floriano

Palermo, De Rose applaude Baldini: «Tutti in piedi per il mister»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026