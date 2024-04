Frosinone, la moglie lo tradisce con l’allenatore del figlio: lui pubblica le foto hot di lei con l’amante

Storia incredibile quella che arriva da Frosinone e pubblicata oggi da “Il Messaggero” in merito alla vendetta di un marito che una volta scoperto il tradimento della moglie con l’allenatore di calcio del figlio, riprende tutto col cellulare e pubblica le immagini hot sui social.

Impiegato di 47 anni residente a Frosinone rischia processo per reveng porn dopo la vendetta a luci rosse nei confronti della moglie che lo aveva tradito con l’istruttore di calcio del loro figlio. L’uomo aveva scoperto il tradimento della moglie sbirciando nel telefono dove la donna aveva conservato foto e i video dei rapporti con l’amante. E quest’ultimo era l’allenatore di calcio del figlio di nove anni. Mamma di ben quattro figli, e con tutto il da fare che comportava quella famiglia così numerosa, era veramente impossibile sospettare che avesse persino trovato il tempo per intrecciare una relazione extraconiugale.

Ma quelle immagini parlavano chiaro, tradiva il marito con l’allenatore di calcio del suo bambino. Spesso la donna accompagnava il figlio agli allenamenti, e molto spesso, dati gli impegni di lavoro del padre, era lei che lo accompagnava anche quando doveva disputare le partite fuori dal territorio ciociaro. Il ragazzino, iscritto a una scuola calcio, a detta dell’allenatore, prometteva molto bene, quindi bisognava assecondare il suo sogno di diventare un calciatore famoso. Ma sembra che proprio in una di queste trasferte fosse sbocciato l’amore tra la casalinga e il mister. Il marito non aveva mai sospettato nulla. Anzi non faceva altro che spendere buone parole nei confronti della moglie che si faceva in quattro per soddisfare le esigenze dei suoi figli.

Una volta l’impiegato che stava cercando un numero di telefono sulla sua rubrica, non trovandolo aveva preso il cellulare della moglie per vedere se il numero che cercava stesse registrato sul suo telefonino. Ma proprio mentre stava effettuando questa ricerca aveva visto alcune foto del figlio calciatore, l’uomo intenerito dal suo “cucciolo” si era spostato nell’archivio alla ricerca di altre immagini che ritraevano il bambino durante un’azione di gioco. Ma invece del figlio si è ritrovato tra le mani le foto della moglie in atteggiamento intimo con l’allenatore. L’uomo ha subito pensato alla vendetta. Dopo aver fatto girare quelle foto ad amici e parenti, ha pensato bene di pubblicarle anche su alcune piattaforme social. Quando la moglie ha scoperto quello che aveva fatto il coniuge, lo ha denunciato per revenge porn. L’uomo, che ha chiesto la separazione, avendo quattro figli tutti minorenni, ha dovuto lasciare la casa coniugale alla moglie.