FOLLIE D’ARABIA: mister, ci sono 50 milioni per te, vieni con noi? Trema tutta la Serie A

L’Arabia Saudita calcistica tenta uno dei migliori allenatori della Serie A: per quest’ultimo sono pronti 50 milioni di euro

L’Arabia Saudita bussa alla porta della Serie A. Di nuovo. No, non sarebbe affatto la prima volta che uno dei Paesi più ricchi al mondo si concentri sul campionato italiano.

Questa volta, però, non per portare un calciatore: bensì un allenatore. Non uno qualunque visto che stiamo parlando di uno dei migliori in circolazione. Anche perché, a quanto pare, per lui sarebbe pronto uno di quei contratti difficili da rifiutare.

Stiamo parlando di ben 50 milioni di euro totali. Difficile, infatti, da rifiutare. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato la “Gazzetta dello Sport” che ha rilasciato altre rivelazioni scottati.

Uno dei club importanti sauditi, a quanto pare, dopo aver ricevuto un secco “no” da parte del calciatore ci sta provando con il tecnico. Anche se il club sta facendo di tutto per respingere ogni tipo di assalto.

La Serie A trema di nuovo, l’Arabia Saudita bussa alla porta: obiettivo il mister

L’Al-Hilal fa sul serio. La squadra in cui militano alcune vecchie conoscenze della Serie A come Kalidou Koulibaly e Sergej Milinkovic-Savic, ha intenzione di rifarsi il look in vista della prossima stagione. Il club, dopo aver ricevuto il rifiuto categorico da parte sia di Nicolò Barella che di Hakan Calhanoglu, ci sta provando con un allenatore. L’indiziato principale, come annunciato dalla “Gazzetta dello Sport”, è Simone Inzaghi. Non è finita qui visto che, nelle ultime ore, è arrivato in quel di Milano il numero uno della società saudita.

Stiamo parlando di Fahad bin Nafe. Quest’ultimo, secondo quanto annunciato dal quotidiano rosa, ha preso una stanza in un hotel a due passi da via Montenapoleone. La squadra è pronta a salutare il suo attuale allenatore, Jorge Jesus. Quest’ultimo, infatti, è sempre più vicino ad accettare la proposta del Brasile dopo l’esonero di Dorival Junior come ct. L’Al-Hilal, quindi, vuole sulla panchina un allenatore top. Il nome del manager piacentino piace moltissimo all’ambiente saudita che vuole chiudere in fretta.

L’Arabia Saudita “tenta” (ancora una volta) la Serie A: il tecnico nel mirino

Nel caso in cui Inzaghi dovesse trasferirsi in Arabia Saudita ritroverebbe uno dei suoi pupilli, ai tempi della Lazio, come il centrocampista serbo. Poi potrebbe affrontare un altro derby contro Stefano Pioli, attualmente alla guida dell’Al-Nassr. Per Inzaghi si parla di uno stipendio netto da circa 20 milioni a stagione.

Di tutt’altro avviso, invece, l’Inter. Il presidente Marotta, infatti, vuole prolungare l’accordo del suo allenatore fino al 30 giugno 2027 (in scadenza nel 2026) con opzione per quello successivo. Il tecnico ha fatto capire di restare bene a Milano. Lo stesso Marotta lo ha blindato. Difficilmente, però, i sauditi si arrenderanno.