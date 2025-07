Follia Mbappè: “Mi ha colpita e sono caduto a terra” | E’ successo a telecamere spente, prima del match

Nella semifinale del Mondiale la scena ha fatto il giro dei social, botta durissima che lo ha fatto crollare. Cosa è successo.

Il nuovo Mondiale per Club si avvia alla conclusione, con la finale in programma domenica. Le squadre che si contenderanno il prestigioso trofeo sono Paris Saint-Germain e Chelsea, dopo un torneo che ha visto confronti emozionanti e prestazioni di alto livello in diverse città americane.

Il montepremi complessivo per questa edizione ampliata è di circa un miliardo di dollari. La squadra vincitrice del torneo potrà incassare una cifra che potrebbe arrivare fino a 125 milioni, considerando sia la quota di partecipazione che i bonus legati ai risultati ottenuti.

Per quanto riguarda le squadre italiane, l’Inter ha garantito un incasso di circa 24 milioni di euro solo per la partecipazione più altri 4/5 legati ai risultati. La Juventus, invece, ha assicurato tra i 18 e i 20 milioni di euro. Questi importi rappresentano le quote con i guadagni aggiuntivi legati all’avanzamento nel torneo.

Kylian Mbappe, una delle stelle più attese col suo Real Madrid, ha avuto un inizio difficile al Mondiale per Club a causa di una gastroenterite che gli ha fatto saltare la fase a gironi. Ha fatto la sua prima apparizione da subentrato nei quarti di finale contro il Borussia Dortmund, segnando un gol spettacolare in rovesciata.

Grande PSG, disastro Real

Il Paris Saint-Germain ha dominato la semifinale del Mondiale per Club, infliggendo una pesante sconfitta per 4-0 al Real Madrid. I gol parigini sono stati messi a segno da Fabián Ruiz, autore di una doppietta, Ousmane Dembélé e Gonçalo Ramos. Il PSG ha preso il largo sin dai primi minuti, sfruttando gli errori difensivi dei Blancos e mostrando una superiorità schiacciante.

Per il Real Madrid, la partita è stata un vero incubo. I Blancos sono apparsi irriconoscibili, incapaci di contenere la verve offensiva del PSG e di creare pericoli significativi. Una prestazione decisamente al di sotto delle aspettative per la squadra spagnola, che ha visto le proprie speranze di raggiungere la finale svanire in una serata da dimenticare.

Botta e crollo a terra

Durante il riscaldamento della semifinale del Mondiale, Kylian Mbappe è stato protagonista di un incidente sfortunato: un suo tiro ha colpito involontariamente un volontario a bordo campo. Il giovane è caduto a terra, ma l’attaccante si è prontamente avvicinato per scusarsi e sincerarsi delle sue condizioni.

Fortunatamente, il volontario si è rialzato rapidamente e senza conseguenze, accettando il gesto di fair play di Mbappe. La serata, tuttavia, è proseguita in modo difficile per Mbappe e il Real Madrid. La sua ex squadra ha inflitto ai Blancos una pesante sconfitta per 4-0, dominando la partita sin dai primissimi minuti.