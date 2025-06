Follia in campo: ha aggredito l’arbitro… e gli ha rubato l’orologio | Deve intervenire la Polizia

Un episodio che ha scatenato molte polemiche. Ecco tutti i dettagli.

La presenza della polizia in campo durante le partite di calcio è un pilastro imprescindibile per garantire l’ordine pubblico. Gli eventi sportivi, soprattutto quelli di grande richiamo, attirano migliaia di tifosi con emozioni forti e, talvolta, reazioni impulsive. La polizia, con la sua presenza visibile, non solo rappresenta un deterrente per comportamenti violenti, ma funge anche da punto di riferimento per la sicurezza collettiva.

Il ruolo delle forze dell’ordine non si limita al contenimento degli scontri tra tifoserie, ma comprende la gestione delle folle, la prevenzione di atti vandalici e il monitoraggio di situazioni potenzialmente pericolose. La capacità di intervenire tempestivamente in caso di tensioni permette di evitare che episodi isolati degenerino in gravi disordini. In questo senso, la loro preparazione specifica e l’esperienza maturata sul campo sono elementi chiave per il successo dell’intervento.

Inoltre, la polizia collabora attivamente con gli steward e l’organizzazione delle società sportive, creando una rete di sicurezza che copre sia l’interno dello stadio che le aree circostanti. Questo lavoro sinergico è fondamentale per assicurare che il calcio resti uno spettacolo accessibile e sereno per famiglie, bambini e appassionati di ogni età, tutelando anche gli atleti e i membri dello staff tecnico.

La fiducia che i cittadini ripongono nella capacità della polizia di garantire la sicurezza durante gli eventi sportivi è un indicatore della salute democratica di un Paese. Una partita di calcio senza incidenti, ben presidiata e pacifica, è il risultato tangibile di un sistema che funziona.

Violenza inaudita dopo una partita giovanile

Si aggrava la posizione del 45enne che lo scorso 8 giugno, al termine di una partita tra squadre Under 12 disputata ad Arezzo, ha rinchiuso e picchiato brutalmente un arbitro 19enne. L’aggressione, avvenuta negli spogliatoi a porte chiuse, sarebbe stata scatenata dalla concessione di un calcio di rigore a favore dell’Arezzo, che giocava contro la Vis Pesaro. Il padre di un giovane calciatore marchigiano, fuori controllo, si è reso protagonista di un gesto che ha sconvolto il mondo del calcio giovanile.

La gara faceva parte del torneo “Mirco Poggini” e al termine dell’incontro, in un clima teso, si è consumata una violenza cieca ai danni del giovane direttore di gara, colpito con tale ferocia da riportare fratture a due costole, contusioni, ferite da morsi e una prognosi di 40 giorni. Nonostante le gravi lesioni, il ragazzo affronterà mercoledì prossimo l’esame di maturità, portando con sé non solo il dolore fisico, ma anche il trauma psicologico.

Spuntano nuove accuse: rapina e sequestro

L’uomo, già indagato per lesioni aggravate e sequestro di persona, ora potrebbe dover rispondere anche di rapina. Durante una perquisizione ordinata dalla PM Elisabetta Iannelli, i carabinieri hanno rinvenuto nella sua abitazione due orologi appartenenti al giovane arbitro, probabilmente sottratti mentre la vittima era priva di sensi.

Sono state trovate anche le chiavi dello spogliatoio, elemento che conferma la premeditazione dell’aggressione, avvenuta in uno spazio chiuso e isolato.