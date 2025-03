Follia Araba: ti diamo 80 milioni, vieni da noi? SE NE VA CON IL PALLONE D’ORO | È un incubo

Nuovo assedio totale dalla Saudi Pro League: doppio colpo di rilievo assoluto. Insieme al Pallone D’Oro se ne va anche lui.

Negli ultimi anni, il calcio arabo ha rivoluzionato il mercato con investimenti faraonici, attirando alcune delle stelle più luminose del panorama mondiale. I club della Saudi Pro League, ma anche quelli di altri campionati del Medio Oriente, hanno offerto ingaggi fuori scala, convincendo giocatori di primo livello a lasciare l’Europa per nuove avventure.

L’onda d’urto è iniziata con l’arrivo di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr, seguito da campioni come Benzema, Firmino, Neymar e Kanté, ma anche di giocatori nella piena maturità calcistica come Milinkovic Savic, Kessie, Demiral e via dicendo, attratti da contratti multimilionari. Ingaggi che superano i 100 milioni di euro a stagione sono ormai diventati la norma, stravolgendo il mercato e mettendo in difficoltà anche i club europei più blasonati.

Ormai dunque ad ogni sessione di mercato le società europee vivono con il terrore di poter perdere i propri gioielli migliori con destinazione Arabia. E proprio in vista dell’estate qualcosa di grosso sta per muoversi. Dalla lega saudita infatti è in arrivo un doppio colpo folle, che ha lasciato tutti senza parole.

Prima prendono il Pallone D’Oro

Come abbiamo visto in gran parte dei casi i club sauditi approfittano dei calciatori in scadenza di contratto, e mettendo sul piatto cifre folli per i loro stipendi spingono per assicurarseli. A fine giugno diversi nomi di altissimo livello si troveranno in questa situazione.

Il più caldo è di sicuro Momo Salah. Il rinnovo del fuoriclasse egiziano con il Liverpool, additato come possibile pallone d’oro per il prossimo anno, sembra ormai quasi impossibile, e di conseguenza l’Arabia, che lo segue da tempo, è pronta ad andare all’assalto. Ma l’ex giocatore della Roma non è l’unico elemento dei Reds finito nel mirino saudita.

Ingaggio da 80 milioni di euro

Un altro grande campione dei Reds in scadenza di contratto è Virgil van Dijk. Ed è proprio per lui che sempre dall’Arabia è arrivata una super proposta, che lo sta facendo vacillare.

A quanto pare infatti un club saudita sarebbe intenzionato ad offrire uno stipendio da 20 milioni di euro a stagione per 4 anni (dunque 80 totali) al difensore olandese, il quale di fronte a tale somma ha cominciato a ragionare su di suo futuro lontano dall’Europa.