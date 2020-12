Si è conclusa la sfida fra Foggia e Palermo, valevole per la 14a giornata del girone C di Serie C. I satanelli si sono imposti 2-0 grazie alle reti realizzate da D’Andrea al 17′ e Rocca al 36′. Nulla da fare per il Palermo, apparso nettamente sottotono. Ecco le pagelle del match:

PELAGOTTI: ad inizio gara rischia la frittata non intendendosi al meglio con Somma. Incolpevole in occasione della prima rete subita, un po’ meno nella seconda: vede la traiettoria in ritardo. VOTO 5,5





ACCARDI: nei primi minuti di gioco lascia intravedere la sua personalità attraverso recuperi difensivi e lanci in avanti. Prova ad intervenire in scivolata sulla conclusione vincente di Rocca, ma il tentativo si rivela vano. Nel secondo tempo pasticcia un po’. Sfiora la sufficienza per l’impegno profuso. VOTO 5,5

SOMMA: rischia tantissimo al terzo minuto di gioco, facendosi sorprendere da D’Andrea all’agguato, che per poco non beffa l’estremo difensore Pelagotti. In occasione del gol del vantaggio pugliese, si lascia infilzare dalla palla filtrante di Curcio, ipotizzando il fuorigioco. Spesso appare in ritardo rispetto agli attaccanti avversari: al 40′ sbaglia un controllo, che permette ai foggiani di involarsi a tu per tu con Pelagotti. Normale amministrazione nella seconda parte di gara. All’83’ lascia spazio a Martin. VOTO 4,5

MARCONI: si conferma sicurezza della retroguardia anche nella giornata più nera. Gestisce bene il pallone e contrasta gli avversari con decisione. E’ il meno colpevole del blackout rosanero. VOTO 6

CRIVELLO: insieme a Somma mostra poca attenzione sul passaggio di Curcio, decisivo per la rete del vantaggio del Foggia. Poi si becca un cartellino giallo per proteste che condizionerà la sua prestazione. Le cose non migliorano nel secondo tempo: commette qualche errore difensivo di troppo. VOTO 5

BROH: fa quel che può, ma pecca di precisione in alcune situazioni di gioco. Non incide e abbandona il campo al 52′ lasciando posto a Palazzi. VOTO 5,5

ODJER: fa buona guardia nonostante il campo pesante. Paradossalmente è l’unico che prova a scuotere la sua squadra con alcune conclusioni da fuori. Un piccola luce nel buio rosanero. Al 64′ lascia spazio a Rauti. VOTO 6

KANOUTE: prova ad insidiare la retroguardia del Foggia con i suoi movimenti e cross in mezzo. Appare come uno più vivaci nell’attacco rosanero, ma non viene supportato a dovere. Al 64′ Boscaglia lo richiama in panchina, al suo posto Valente. VOTO 5,5.

LUPERINI: cerca di costruire trame offensive tra le linee, ma non riesce ad intendersi con i compagni. Poi si eclissa per gran parte della gara. VOTO 5

FLORIANO: al 20′ sfiora la rete del pareggio con una conclusione che si stampa sul palo destro della porta difesa da Fumagalli. Insieme a Kanoute è l’unico che prova a risollevare la squadra. Esce al 52′ per fare spazio a Lucca. VOTO 6

SARANITI: mostra difficoltà nel controllo palla a causa del campo pesante. Poi prova a far avanzare i suoi, ma raramente viene messo nelle giuste condizioni. Liscia la palla nel tentativo di ribattere la conclusione di Floriano stampatasi sul palo. Ad inizio secondo tempo rimedia un cartellino giallo, ingenuamente, nella metà campo avversaria. Diffidato, sarà costretto a saltare la prossima sfida contro la Casertana. VOTO 5

DAL 52′ LUCCA: entra in campo per aggiungere fisicità al reparto offensivo rosanero, ma nella foga rimedia un cartellino giallo non necessario. Non riesce a rendersi pericoloso. VOTO 5,5

DAL 52′ PALAZZI: entra in campo per dare geometrie alla sua squadra e ci riesce parzialmente. Anche lui si lascia trascinare dalla giornata negativa della squadra. VOTO 5,5

DAL 64′ VALENTE: il suo ingresso non accende più di tanto la manovra offensiva rosanero. All’80’ prova a concludere in porta da buona posizione, ma la palla finisce sopra la traversa. Spreca un’occasione nel recupero. VOTO 5,5

DAL 64′ RAUTI: al 68′ ha l’occasione giusta per trafiggere il portiere Fumagalli, ma si lascia recuperare da Anelli. Prova ad accendere la miccia con dei cross in mezzo, ma gli stessi non trovano un destinatario. VOTO 5,5

DALL’83’ MARTIN: SV

ALL. BOSCAGLIA: il solito vulcano. Prova a scuotere i suoi ragazzi ripetutamente. Non si perde d’animo e prova a schierare Lucca al posto di Floriano, col tentativo di appesantire l’attacco. Ma le sue decisioni non sono redditizie. VOTO 5,5

FOGGIA: Fumagalli 6; Anelli 6,5 (dal 90’+3′ Galeotafiore SV), Gavazzi 6 (dall’82’ Germinio SV) (C.), Del Prete 6.5; Kalombo 5,5, Vitale 6,5 (dal 70′ Garofalo 6), Salvi 6, Rocca 7,5, Di Jenno 6; D’Andrea 7,5 (dal 90’+3′ Pompa SV), Curcio 7 (dall’82’ Dell’Agnello SV). All. Marchionni 6,5.