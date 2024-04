Fiorentina, trovato il ‘nuovo Antognoni’ | Estate da sogno per i Viola: con lui puntano lo Scudetto

Il club gigliato vuole un grande nome che pare essere l’erede designato dello storico numero 10, regalando così una gioia alla piazza e a tutto l’ambiente.

La Fiorentina sta vivendo una stagione alquanto particolare. Dopo una prima parte in cui i tifosi sognavano addirittura il ritorno in Champions League, adesso le ambizioni si sono del tutto ridimensionate, e la squadra allenata da Vincenzo Italiano dovrà cercare di fare quanto meglio possibile in questo scorcio finale di campionato per ottenere almeno la qualificazione ad una competizione europea.

Discorso a parte invece per le altre coppe, dove sia in Coppa Italia che in Conference League il cammino della Viola sta proseguendo. In vista del futuro però la società di Rocco Commisso vuole cercare di migliorare quanto più possibile la rosa, per renderla più competitiva e cercare di raggiungere traguardi migliori.

Per fare ciò però serviranno ovviamente dei grandi innesti sul mercato. E’ proprio in questo senso che nelle ultime ore il club toscano sembra aver messo nel mirino un nome di altissimo livello, che è stato addirittura individuato come il nuovo Antognoni, storica figura della Fiorentina del passato. Dunque si prospetta una calda estate per i tifosi viola, che adesso possono addirittura sognare lo scudetto.

Ecco il calciatore designato per la Viola

Nei giorni scorsi Giancarlo Antognoni, storico numero 10 della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sportmediaset in occasione del suo 70esimo compleanno. Il campione del mondo 1982 ha parlato di vari temi, ma in particolare ha voluto soffermarsi su un calciatore che lo ha stregato, e in cui si rivede.

”Un giocatore in cui mi rivedo? Ormai i numeri 10 sono in estinzione… Colpani mi ha colpito, come caratteristiche siamo vicini anche se lui è mancino e io usavo il piede destro”. Queste le parole di Antognoni, che dunque ha rimarcato la sua somiglianza con il calciatore del Monza.

Colpani in maglia Viola?

Dopo le parole d’apprezzamento rilasciate da Antognoni nei confronti del giocatore brianzolo, sia Colpani che la Fiorentina potrebbero interessarsi l’uno all’altro. Il fatto che il centrocampista piaccia a diversi club importanti di Serie A è ormai cosa nota, ma fino ad ora non si è mai parlato di un suo possibile trasferimento in Viola.

La concorrenza è alta, così come le richieste del club della famiglia Berlusconi, ma non è da escludere che Rocco Commisso provi comunque a fare un tentativo per accaparrarsi il suo cartellino.