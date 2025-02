FINALMENTE IN SERIE A: Verratti ha un preaccordo a parametro zero | In ritiro dal 1° luglio

Il centrocampista pescarese è pronto a mettere finalmente piede in Serie A dopo una lunga attesa. Lo prendono a parametro zero.

Sembra quasi una presa in giro dire che uno dei centrocampisti italiani più forti degli ultimi anni non ha mai giocato in Serie A. E invece, volendo o nolendo, la realtà è proprio questa. Dopo l’exploit a Pescara, Marco Verratti si è trasferito al PSG, dove vi ha passato quasi l’intera carriera prima di trasferirsi due estati fa in Qatar.

I soldi degli emiri lo hanno attirato dopo la rottura con il club parigino, e lo hanno convinto a lasciare l’Europa e il calcio che conta. Questa fase però sembra essere terminata. A giugno il 32enne sarà in scadenza di contratto, e dunque può accordarsi con un altro club a parametro zero.

Ed ecco che finalmente torna in gioco il nostro campionato. Una società infatti sembra essere realmente intenzionata a portarlo in Italia, approfittando del fatto che ad oggi i dialoghi per il rinnovo tra il calciatore e l’Al Arabi non sono nemmeno iniziati. Vediamo però di quale stiamo parlando.

Verratti finalmente in Serie A

È chiaro che la possibilità di poter prendere un calciatore del calibro di Marco Verratti a parametro zero fa gola a tanti club, non solo del nostro campionato. Tuttavia secondo le ultime indiscrezioni di mercato ce ne sarebbe uno proprio della Serie A pronto a scommettere seriamente su di lui.

Stiamo parlando della Roma. I Friedkin infatti vogliono continuare il progetto, e con il nuovo allenatore si aspettano tanto, ma allo stesso tempo vogliono formare una squadra forte e competitiva. Ecco perché è possibile che vengano messi a segno grandi colpi, come magari quello di Verratti, che andrebbe a sostituire numericamente e tatticamente un grande nome in uscita.

Rimpiazzo di lusso in organico

I rumors già a gennaio indicavano un passaggio di Leandro Paredes al Boca Juniors, club che lo stesso centrocampista non ha mai nascosto di voler riabbracciare. L’affare però non si è concretizzato.

In estate però è molto probabile che il centrocampista faccia ritorno in patria. E a quel punto la Roma andrebbe ad optare per un rimpiazzo di lusso come Marco Verratti. Voci al momento, nulla di più, che però non sono affatto impossibili da potersi realizzare.