FINALMENTE DOMENICO BERARDI: 40 milioni cash, era promesso alla Juve

Mimmo Berardi torna in Serie A, ma bisogna capire in che squadra giocherà.

Domenico Berardi è pronto a tornare protagonista dopo la promozione in Serie A del Sassuolo. Il suo futuro, però, resta avvolto nel dubbio. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’esterno neroverde potrebbe lasciare l’Emilia solo per inseguire un obiettivo preciso: la Champions League.

Berardi è il simbolo del Sassuolo, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche come figura storica: era già in campo nella prima storica promozione del 2013. Da giovane promessa è diventato campione d’Europa con la Nazionale nel 2021, rifiutando più volte il salto verso i grandi club, in particolare la Juventus, con cui sembrava spesso a un passo dall’accordo.

Oggi, a quasi 31 anni, Berardi guarda alla Champions come ultima grande ambizione della carriera. Il suo contratto con il Sassuolo è valido fino al 2027, ma una cessione resta possibile solo di fronte a un’offerta da parte di un top club. In assenza di questo scenario, il numero 10 è pronto a restare dov’è, profondamente legato alla maglia e all’ambiente emiliano.

L’amministratore delegato Giovanni Carnevali ha ribadito la posizione del club: «Berardi è la nostra bandiera, un esempio dentro e fuori dal campo. Vogliamo trattenerlo, ma ogni trattativa dipende da tre fattori: il club venditore, quello acquirente e la volontà del giocatore». Un discorso che vale anche per altri protagonisti della rosa, come Laurienté, deciso a restare per riportare il Sassuolo tra i grandi.

Berardi-Juve, il tormentone dell’estate

Come in ogni estate che si rispetti, anche questa sessione di mercato porta con sé un nome ricorrente in orbita Juventus: Domenico Berardi. L’esterno del Sassuolo, tornato in Serie A dopo la promozione dei neroverdi e ristabilitosi dall’infortunio al tendine d’Achille, è nuovamente protagonista di voci di mercato. Il classe ’94 ha dimostrato di essere ancora decisivo e competitivo, attirando l’attenzione di diverse big italiane.

Berardi rappresenta ormai una costante delle trattative estive bianconere, ma la sensazione è che, se davvero dovesse lasciare il Sassuolo, lo farebbe solo per una squadra che gli permetta finalmente di esordire in Champions League. Con i suoi 31 anni (in arrivo il prossimo agosto), l’esterno calabrese potrebbe cogliere l’ultima grande occasione della carriera per misurarsi con il palcoscenico europeo più prestigioso.

Juve al lavoro sull’attacco

La Juventus, attesa da una profonda rifondazione offensiva, guarda con interesse alla situazione. L’addio ormai probabile di Dusan Vlahovic e il possibile ritorno al PSG di Kolo Muani impongono scelte rapide e mirate. Berardi, per esperienza, qualità e leadership, potrebbe rappresentare un elemento chiave nella nuova linea offensiva.

Tuttavia, la sua permanenza al Sassuolo non è da escludere del tutto. Il legame con il club e l’ambiente resta forte. Ma con una Juventus alla ricerca di nuovi equilibri e pronta a investire, quest’anno il “tormentone Berardi” potrebbe davvero trovare il suo epilogo.