FINALMENTE BERARDI IN SERIE A: il giocatore ha firmato | Contratto fino al 2028

L’attaccante è tornato protagonista dopo il gravissimo infortunio che aveva fatto preoccupare tutti.

Domenico Berardi è uno dei talenti più puri espressi dal calcio italiano negli ultimi dieci anni. Cresciuto nel vivaio del Sassuolo, ha esordito in Serie A con i neroverdi nella stagione 2013/14, dopo essere stato protagonista della promozione dalla Serie B. Il suo impatto è stato immediato: già alla prima stagione nella massima serie ha segnato una memorabile quaterna contro il Milan, attirando l’attenzione dei grandi club.

Nonostante diverse offerte importanti, Berardi ha scelto di restare a lungo fedele al Sassuolo, diventandone bandiera e simbolo. Ala destra dal mancino preciso, capace di accentrarsi e colpire, ha collezionato stagioni da doppia cifra in termini di gol e assist, contribuendo in modo determinante alla salvezza e poi alla crescita tecnica del club emiliano, spesso protagonista di un gioco propositivo e spettacolare.

Nel corso della sua carriera in Serie A, Berardi ha superato il traguardo dei 100 gol, un record straordinario per un giocatore rimasto per scelta in una squadra di medio livello. La sua costanza lo ha reso uno dei migliori esterni offensivi del campionato, tanto da entrare stabilmente nel giro della Nazionale, con cui ha anche vinto Euro 2020 da titolare nel tridente di Mancini.

Nonostante qualche infortunio di troppo che ne ha frenato la continuità, Berardi resta un giocatore decisivo e affidabile. La sua carriera in Serie A è un raro esempio di fedeltà e rendimento ad alti livelli, in un calcio sempre più condizionato da trasferimenti e rotazioni.

Berardi vicino al rinnovo

Mentre il mercato estivo entrerà nel vivo dal 1° luglio, i club si concentrano ora su riscatti e rinnovi contrattuali, gettando le basi per le operazioni più complesse. Tra queste, spicca la posizione di Domenico Berardi, simbolo del Sassuolo e uomo chiave nella promozione immediata in Serie A. Secondo Tuttosport, l’esterno calabrese sarebbe vicino al rinnovo fino al 2028, una mossa che blinderebbe il suo futuro in neroverde.

La scelta di prolungare il contratto non è casuale: Berardi, nonostante sia stato corteggiato negli anni da numerosi top club, tra cui la Juventus, ha sempre mostrato un attaccamento speciale al Sassuolo. Anche quest’estate, non sono mancate le sirene di mercato, ma il matrimonio con il club emiliano sembra destinato a proseguire, probabilmente fino al termine della carriera.

Dalle difficoltà alla festa

Intervenuto nella docuserie “Sassuolo, la rinascita” su DAZN, Berardi ha ripercorso le tappe più emotive della stagione. «I tifosi ci hanno sostenuto anche nei momenti complicati», ha raccontato, ricordando l’inizio difficile e la svolta della squadra. Il ritorno in Serie A è stato celebrato in modo semplice ma sentito: «Dopo la promozione dal divano abbiamo attivato FaceTime, ci siamo chiamati nel gruppo e abbiamo festeggiato così».

Parole che confermano quanto Berardi si senta parte integrante del progetto. Dopo anni di offerte e tentazioni, la sua fedeltà al Sassuolo potrebbe essere rinnovata ancora una volta, suggellando una carriera da bandiera moderna.