Attraverso un post pubblicato sul profilo “Facebook” condiviso con sua moglie Emily, Luca Ficarotta, calciatore del Palermo, ha voluto mandare un messaggio ha tutto l’ambiente rosanero. Ecco quanto ha scritto: “Un guerriero non può abbassare la testa. Altrimenti perde di vista l’orizzonte dei suoi sogni. Combatti finché puoi, mai arrendersi”. In basso, il post in questione.