Festa fuori controllo: DENUNCIATA TUTTA LA SQUDRA | Calciatori “beccati” dai video social

Una festa totalmente fuori controllo: a essere denunciata è stata tutta la squadra. Il video sui social li ha incastrati.

Doveva essere una semplice serata di festeggiamenti e invece si è trasformato in qualcosa di più. Ad essere coinvolta, addirittura, è stata tutta la squadra. Una notizia che generato uno scandalo mediatico senza precedenti vista la portata della gravità di quanto accaduto. E ora tutti sono sotto accusa.

La festa in questione riguarda da vicino una squadra europea che tendenzialmente non si è trovata in vicenda extra campo così scomode. Visto il nome del club in questione e i calciatori coinvolti, mai ci si poteva aspettare un epilogo del genere. Eppure il tutto è accaduto e non è passato inosservato.

In particolare ci riferiamo a una festa che ha visto coinvolti i giocatori del Barcellona. I blaugrana vengono da un’ottima stagione, quella 2024/2025. E le premesse per l’inizio della nuova annata sono tutt’altro che rosee vista la vicenda scottante che ha coinvolto i tesserati del club spagnolo.

Lo scorso anno il Barça è tornato protagonista ne LaLiga così come in Europa. Hans Flick e i suoi non hanno lasciato scampo ai rivali di una vita del Real Madrid. Si sono classificati al primo posto alzando il tanto agognato trofeo. 88 punti figli di ventotto vittorie, quattro pareggi e solamente sei sconfitte.

Una stagione perfetta

Un cammino perfetto insomma, che non si è ripetuto in Champions League per un nonnulla. Gli spagnoli infatti, sono stati fermati solamente in semifinale da una squadra italiana che ha giocato due partite perfette tra andata e ritorno. Ci riferiamo all’Inter dell’oramai ex allenatore Simone Inzaghi.

I nerazzurri sono stati in grado di eliminare il Barcello della stella Lamine Yamal. E proprio quest’ultimo ha sollevato il polverone che da diverse ore sta investendo tutta Barcellona, compresi tutti i tesserati del club. Ma cosa è successo nello specifico? Perché così tanto clamore per una festa di compleanno?

Una festa proibita

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com infatti, Yamal e il Barcellona sono finiti al centro di una vicenda scottante per la festa dei suoi 18 anni. Gli invitati presenti erano più di 200 e il tutto è avvenuto nei pressi di Barcellona. C’è stato un particolare a scatenare l’indignazione generale.

Il calciatore avrebbe infatti ingaggiato per la propria festa delle persone affette da nanismo come intrattenimento. Questo gesto è stato ritenuto offensivo e altamente discriminatorio. L’associazione ADEE ha condannato con forza l’accaduto parlando di “partica intollerabile” e annunciando possibili sanzioni legali per tutelare la dignità delle persone affette da disabilità. Vedremo come si evolverà la situazione.