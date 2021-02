Papa Francesco ha ricevuto oggi i dirigenti e i calciatori della Sampdoria.

«Grazie della visita! – ha detto il Pontefice – Non ho preparato alcun discorso. Vorrei soltanto dirvi che sono contento, e dirvi che lo sport, e anche il calcio, è una strada di vita, di maturità, e di santità. Si può andare avanti. Ma mai si può andare avanti da soli, sempre in squadra, sempre in squadra, questo è importante».





Qui il video: