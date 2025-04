“Fabregas ha rifiutato la panchina”: mercato da RE e piano per lo Scudetto | È saltato al momento della firma

Niente da fare per il club, Cesc Fabregas ha rifiutato la proposta: salta il piano per lo scudetto e la firma sul contratto

Al suo primo anno, come allenatore, in Serie A Cesc Fabregas sta sorprendendo tutti con il suo Como. Anche se, a dire il vero, l’obiettivo dei lanari in questa stagione è solamente quello di conquistare una tranquilla salvezza.

Nonostante manchino ancora sei giornate al termine del campionato i lombardi si stanno avvicinando, sempre di più, all’obiettivo prefissato. Poi, a partire dalla prossima stagione, i traguardi tenderanno sicuramente a cambiare.

Non si accontenteranno, di certo, solamente della salvezza ma anche di qualcos’altro. Soprattutto perché il club non ha di certo problemi di natura economica. Tra le note positive di questo ritorno in A del Como, dopo 20 anni, spicca sicuramente il nome del suo allenatore.

Lo spagnolo, infatti, è entrato nel mirino di alcune big italiane. Le stesse che, però, sono rimaste deluse per un semplice motivo: l’allenatore ha rifiutato ogni tipo di destinazione. Salta il piano per lo scudetto e, di conseguenza, la firma sul contratto.

“Grazie, ma no grazie”, Fabregas rifiuta le big: niente scudetto

A lanciare la clamorosa indiscrezione, per quanto riguarda il futuro di Cesc Fabregas, ci ha pensato direttamente Ivan Zazzaroni. Il direttore del ‘Corriere dello Sport’, in collegamento a ‘Pressing’ ha affrontato diversi temi. In primis quello del futuro della panchina del Milan. I rossoneri non dovrebbero confermare Sergio Conceicao per la prossima stagione. La dirigenza rossonera, per la sostituzione del manager portoghese, aveva pensato proprio al tecnico catalano.

Lo stesso che, però, avrebbe declinato la proposta: “Il Milan non sta ancora pensando al nuovo allenatore visto che non ha ancora il direttore sportivo. Sarà compito di quest’ultimo decidere il nome del nuovo allenatore. Quello che posso dire è che Fabregas ha già detto di no“.

Fabregas rifiuta due club: vuole solo il Como

A quanto pare l’obiettivo dell’allenatore spagnolo è quello di continuare il suo percorso di crescita alla guida del Como. Anche per la prossima stagione. Un rifiuto, quello del mister, non solo ai rossoneri ma anche ad un altro club che è alla ricerca di un nuovo profilo per la panchina.

“Ha detto di no anche alla Roma“. La società giallorossa, infatti, è ancora alla ricerca del sostituto di Claudio Ranieri che abbandonerà per sempre questo ruolo per iniziare una nuova avventura: quella da dirigente, sempre nel team capitolino.