Il palermitano ed ex rosanero, Simone Lo Faso, sembra pronto ad iniziare una nuova avventura, questa volta in Serie C.

Come riporta “TuttoC.com”, infatti, Il Novera è molto vicino al palermitano, di proprietà del Lecce. Si trasferirebbe in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto eventuale da parte dei salentini, trattativa in fase avanzata.