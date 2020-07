Emerson Palmieri è vicinissimo al ritorno in Italia. Infatti secondo quanto riporta “TMW”, il terzino del Chelsea con una breve parentesi nel Palermo, potrebbe ritornare molto presto in Serie A, dato che è stato inserito nella lista traferimenti dei blues. Sulle sue tracce c’è l’Inter, che ha offerto per l’acquisto del giocatore circa 20 milioni di euro. Il Chelsea ne chiede 30, ma con i bonus si potrebbe giungere a punto d’incontro tra l’offerta dei nerazzurri e la richiesta del club londinese.