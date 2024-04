Euforia nerazzurra, il rinnovo è ufficiale | La grande notizia arriva al tramonto

Tutto fatto per la firma del calciatore sul contratto in casa nerazzurra, che va ad allungare il suo rapporto con il club diventandone sempre più bandiera ed uomo simbolo.

Manca ancora diverso tempo alla chiusura della stagione, e le squadre sono ancora in corsa per gli obiettivi in questi ultimi mesi. In Serie A, con lo scudetto che ha ormai preso le vie di Milano zona interista, ci sono ancora tutti gli altri traguardi in gioco.

Nel frattempo, mentre le compagini continuano ad allenarsi e a lavorare sul campo, anche le società hanno cominciato a muovere i primi passi sulle solite tematiche di fine anno, su tutte quelle legate al calciomercato e ai rinnovi di contratto, specialmente quelli dei calciatori in scadenza.

Ma è proprio in casa nerazzurra che nelle ultime ore è arrivata una notizia di grande importanza sul tema prolungamenti. Un calciatore fondamentale per la rosa infatti ha esteso il proprio accordo con il club in maniera ufficiale, per la gioia dei tifosi e di tutto l’ambiente.

Prolungamento importante per i nerazzurri

Nelle scorse ore l’Atalanta ha deciso di allungare il contratto in scadenza a fine stagione di Hans Hateboer. La società nerazzurra si era riservata infatti un’opzione secondo la quale avrebbe potuto posticipare la data in questione al giugno del 2025, e convinta dalle prestazioni del calciatore l’ha esercitata.

Sfumano dunque così i sogni di tutti quei club che già pregustavano un acquisto del 30enne a parametro zero in estate, i quali dovranno mettersi la mente in pace e virare su altri obiettivi. Grande gioia invece sia per la piazza che per tutto l’ambiente bergamasco, che potrà avere ancora in squadra quello che è ormai diventato uno dei simboli del club. L’esterno olandese infatti è a Bergamo dal 2017, e si appresta a cominciare il suo ottavo anno con la casacca atalantina.

La Dea lavora agli altri rinnovi

Dopo aver esteso ormai il contratto del classe 1994, la società della famiglia Percassi vuole risolvere anche le altre situazioni di questo genere. La questione principale riguarda sicuramente Marten de Roon, per il quale però non dovrebbero esserci problemi.

Per José Luis Palomino invece le cose potrebbero andare diversamente. Il difensore centrale argentino è ormai finito fuori dal progetto nerazzurro, come dimostrano le pochissime presenze totalizzate fino ad ora in questa stagione, e per questo motivo il suo rinnovo contrattuale pare ormai impossibile.