ESPLODE IL CASO IN RITIRO: non si è presentato agli allenamenti | Panico in serie A

Il mercato di Serie A è in fermento ma non mancano le grane per alcuni club che devono piazzare alcuni calciatori per fare cassa.

Mai come in questa estate il calciomercato di Serie A si sta rivelando acceso, con le big che stanno piazzando colpi importanti e spesso a sorpresa. Le squadre si stanno rinforzando in ogni reparto, promettendo una stagione ricca di sfide.

Il Napoli, fresco di Scudetto, ha già messo a segno acquisti di peso come Kevin De Bruyne (a parametro zero) e l’attaccante Lorenzo Lucca dall’Udinese. Si sono uniti anche l’esterno Noa Lang e i difensori Luca Marianucci e Sam Beukema.

L’Inter non è da meno, avendo tesserato il centrocampista Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria, l’esterno Luis Henrique dal Marsiglia e l’attaccante Ange-Yoan Bonny dal Parma. I nerazzurri sono inoltre vicini a chiudere per Ademola Lookman, cercando di rinforzare ulteriormente il reparto offensivo.

Anche le altre big sono molto attive. Il Milan ha acquistato il centrocampista Samuele Ricci dal Torino, il fuoriclasse Luka Modric a parametro zero e il difensore Pervis Estupiñán dal Brighton, un innesto importante per colmare il vuoto sulla fascia. La Juventus si è assicurata l’attaccante Jonathan David a parametro zero, mentre la Roma, sotto la guida di Gasperini, si è rinforzata con il centrocampista Neil El Aynaoui e l’attaccante Ferguson.

Ritiri e prime amichevoli

Tra circa un mese si alzerà il sipario sulla nuova stagione di Serie A, e molte squadre hanno già iniziato i rispettivi ritiri pre-campionato, con l’obiettivo di mettere benzina nelle gambe e affinare gli schemi. Le prime amichevoli stanno già regalando i primi spunti e qualche sorpresa.

I primi test non sono stati positivi per le big: il Napoli, reduce da un’estate di grandi acquisti, ha subito una sorprendente sconfitta contro l’Arezzo. Anche il Milan ha iniziato con un passo falso, perdendo contro l’Arsenal. Bene invece il Como che ha sconfitto gli arabi dell’Al Ahli.

Juve, Douglas assente ingiustificato

Douglas Luiz, centrocampista brasiliano della Juventus, ha disertato il raduno estivo alla Continassa senza alcuna giustificazione o autorizzazione. Questa assenza ingiustificata segna l’inizio di uno “scontro totale” con il club, che starebbe già valutando provvedimenti disciplinari nei suoi confronti.

L’episodio giunge dopo una stagione difficile per il giocatore e sembra sancire la rottura definitiva con il progetto di mister Tudor. Con Douglas Luiz ormai tagliato fuori dalle dinamiche bianconere, la sua partenza sembra inevitabile: la Juventus si dice pronta a cederlo non appena arriverà un’offerta considerata congrua.