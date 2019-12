Palermo-Castaldo, si riapre lo spiraglio. Nonostante le ultime notizie che attestano un rifiuto da parte del giocatore di vestire la maglia rosanero a causa della categoria, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il calciatore e il suo entourage valuterebbero seriamente un’eventuale offerta del Palermo. Al momento non ci sono stati contatti tra le parti e l’attaccante non nutre alcuna fretta nel valutare nuove opportunità, in virtù dei rimamenti due anni di contratto con la Casertana. Tuttavia, la piazza rosanero è fortemente stimata dalla parte in causa e considerata nettamente superiore alla categoria in cui milita.