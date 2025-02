“ESCLUSI DAL CAMPIONATO”: la mazzata è arrivata | Ultimo posto in classifica, penalizzazione e ripartono dai dilettanti

Ennesimo disastro nel calcio italiano: il club è stato escluso dal campionato e dovrà ripartire direttamente dai dilettanti.

Nel calcio, le società sono soggette a rigidi regolamenti e, quando questi vengono violati, possono subire sanzioni pesanti. Queste possono variare da semplici multe a penalizzazioni in classifica, esclusioni dalle competizioni o addirittura retrocessioni. Tali pene mirano a garantire la trasparenza e la correttezza nel calcio, ma spesso suscitano polemiche tra tifosi e dirigenti. Tuttavia, sono fondamentali per preservare l’integrità dello sport e mantenere una competizione leale tra le squadre.

Uno degli esempi più lampanti e recenti nel nostro panorama calcistico riguarda il caso Plusvalenze che ha coinvolto la Juventus qualche anno fa, dove i bianconeri hanno visto stravolgere del tutto la propria classifica subendo una pesante penalizzazione. E lo stesso qualche giorno fa è accaduto ad un’altra squadra italiana.

Questa infatti è stata esclusa in tronco dal campionato, dopo che le sono stati tolti tutti i punti. Una mazzata tremenda dunque per la società, che adesso è costretta a ripartire direttamente dai dilettanti.

Caos in campionato: squadra esclusa

Ad essere coinvolto in questo caso è un club di Serie D, l’Albenga, che domenica scorsa ha disertato una partita, per la seconda volta in stagione, e che ha subito delle sanzioni durissime dal Giudice Sportivo. Di seguito le parole contenute nel comunicato e riportato da TMW.

”Il Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale, rilevata la mancata presentazione sul campo dell’Albenga senza alcuna giustificazione, lo scorso 16 Febbraio, in occasione della gara con la NovaRomentin; preso atto che il club ligure è alla seconda rinuncia e che ciò comporta l’esclusione dal Campionato”.

Cambia totalmente il prosieguo della stagione per le altre squadre

Dopo l’esclusione del club ligure dunque il corso e la storia del campionato attuale cambia in maniera totale. Infatti ci saranno diverse novità sia per quanto riguarda i risultati che per quanto concerne il calendario. Vediamo di quali si tratta sempre dal comunicato ufficiale.

”La classifica quindi sarà riscritta con l’annullamento dei risultati di tutte le partite giocate in precedenza dall’Albenga. Il Dipartimento Interregionale delibera inoltre la pubblicazione del calendario, a partire dalla 10^ giornata di ritorno, prevedendo un turno di riposo per la società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa”.