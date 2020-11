Tra gli indimenticati ex calciatori del Palermo andati a segno nell’affascinante derby contro il Catania c’è Fabio Simplicio, classe 1979 brasiliano che fece le fortune del centrocampo rosanero dal 2006 al 2010, abbandonando poi la Sicilia tra le lacrime per sposare la causa della Roma. Come dimenticare, tra gli altri, quel 5-3 al “Barbera” che lo vide nel tabellino dei marcatori. Il calciatore nativo di San Paolo è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, soffermandosi sul rinnovato derby di Sicilia e incitando i rosa alla vittoria.

«Se il derby sarà una svolta? Di questo ne sono sicuro. Dopo il buon pareggio contro il Catanzaro, al Palermo serve proprio una vittoria nel derby per rilanciarsi. Sfide del genere caricano qualsiasi squadra e possono cambiarne le sorti. Spero proprio che possa essere di aiuto per noi. Purtroppo non potrò vedere la partita perché qui in Brasile trasmettono soltanto la Serie A italiana».





«Pronostico? Sarà una partita molto difficile, ma finirà 3-2 per noi».