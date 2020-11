Tra gli indimenticati ex calciatori del Palermo andati a segno nell’affascinante derby contro il Catania c’è Fabio Simplicio, classe 1979 brasiliano che fece le fortune del centrocampo rosanero dal 2006 al 2010, abbandonando poi la Sicilia tra le lacrime per sposare la causa della Roma. Come dimenticare, tra gli altri, quel 5-3 al “Barbera” che lo vide nel tabellino dei marcatori. Il calciatore nativo di San Paolo è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, soffermandosi sul rinnovato derby di Sicilia e incitando i rosa alla vittoria.

Ciao Fabio. Dopo sette anni dall’ultima volta cosa ti aspetti dal derby Palermo-Catania?





«Questo derby è molto particolare. Ho delle sensazioni positive, anche se sicuramente sarà una partita diversa da quelle del passato a causa dell’emergenza Coronavirus. Tuttavia, sono sicuro che sarà una gara emozionante e ricca di colpi di scena».

A proposito di Coronavirus, pensi che l’assenza di pubblico sugli spalti possa incidere sulla partita?

«Penso proprio di no. Entrambe le squadre sentiranno l’importanza della gara, anche grazie alle manifestazioni d’affetto dei propri tifosi. La loro presenza è molto importante, ma il derby è sempre il derby. I calciatori che andranno in campo daranno l’anima durante i 90 minuti».

Quale derby ricordi con maggiore affetto e quale vorresti dimenticare?

«Sicuramente ricordo con affetto il mio primo derby siciliano del 2006, dove sono riuscito anche a segnare una rete nel 5-3 finale. E’ stato un momento bellissimo ed emozionante. Da dimenticare dico sicuramente il loro 0-4 in casa nostra al “Barbera”».

Palermo ultimo in classifica. Pensi che un’eventuale vittoria nel derby possa dare una svolta al campionato?

«Di questo ne sono sicuro. Dopo il buon pareggio contro il Catanzaro, al Palermo serve proprio una vittoria nel derby per rilanciarsi. Sfide del genere caricano qualsiasi squadra e possono cambiarne le sorti. Spero proprio che possa essere di aiuto per noi. Purtroppo non potrò vedere la partita perché qui in Brasile trasmettono soltanto la Serie A italiana».

Te la senti di fare un pronostico?

«Sarà una partita molto difficile, ma finirà 3-2 per noi».

Cosa fa adesso Fabio Simplicio?

«Adesso faccio l’agente in Brasile insieme al mio collaboratore Joao Paulo Marangon, fratello di Doni, ex portiere e mio compagno alla Roma».

Vuoi mandare un messaggio ai tifosi del Palermo?

«A loro dico di non mollare mai e di continuare a sostenere la squadra come hanno sempre fatto. Forza Palermo!».