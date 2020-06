La stagione 2017/2018 verrà ricordata tra le più beffarde di sempre nella storia del Palermo, con la finale play off di ritorno contro il Frosinone rivelatasi indiziaria dell’immediato futuro nefasto della squadra rosanero. Tra i protagonisti in positivo dell’annata Gabriele Rolando, poliedrico esterno di centrocampo, capace di sorprendere con grinta, accelerazione e concretezza, malgrado il minutaggio ridotto concessogli. E’ già passato qualche anno, ma quel ragazzo genovese, al tempo arrivato in prestito dalla Sampdoria, ha ormai accumulato diversa esperienza, giungendo alla piena maturazione in quel di Reggio Calabria, dove ha conquistato la Serie B con la maglia della Reggina. Il classe ’95 è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, parlando di vari temi oscillanti tra Reggina e Palermo.

Gabriele, innanzitutto complimenti per la promozione in Serie B. Raccontaci come hai vissuto questa entusiasmante stagione calcistica.

«Beh, fino a marzo giocavamo alla grande e l’entusiasmo era alle stelle. Poi con l’emergenza Coronavirus le cose si sono complicate e siamo stati costretti a fermarci come tutti. Abbiamo vissuto questi mesi in trepidante attesa e ansia. Aspettavamo da tanto questo momento».

Avete distaccato un’altra corazzata come il Bari. Qual è il segreto di questa straordinaria cavalcata?

«Sicuramente il gruppo. Nell’ultima stagione la società ha cambiato tante cose, acquistando nuovi calciatori e siamo subito stati trascinati da mister Toscano che ben conosce l’ambiente, spingendoci verso il nostro unico obiettivo, lavorando durante la settimana. Ci siamo trovati alla grande, poi l’ambiente ha favorito tutto perché Reggio è una città bellissima e ha una grande tifoseria. E’ stata sicuramente una cavalcata straordinaria».

Anche il Palermo è stato promosso, ma in Serie C…

«Ho seguito spesso il Palermo durante la stagione, poi lì ho tanti amici. E’ una piazza che sicuramente merita altre categorie. Vorrei complimentarmi con la società per il traguardo raggiunto e con la tifoseria».

Considerando la tua recente vittoria del campionato di Serie C, come dovrà affrontarlo il Palermo?

«E’ un campionato infernale. Il girone C, che comprende tutte le squadre del Sud, è davvero molto difficile. Il Palermo ha alle spalle una società seria che investirà tanto. Dunque, sono sicuro che con l’approccio giusto anche i rosanero risaliranno la china e disputeranno un’ottima stagione, magari ottenendo la promozione in Serie B».

Che ricordi hai di quella stagione 2017/2018 in maglia rosanero?

«Sicuramente sono molto positivi. E’ stata un’annata particolare. Nella prima parte di stagione ho giocato molto poco a causa di un infortunio, successivamente mi sono integrato al meglio. Come tutti sappiamo, la stagione si è conclusa negativamente con quella finale play off contro il Frosinone. E’ andata male ed è stata un’opportunità buttata per tornare in Serie A».

E l’addio al Palermo come si è verificato?

«Il Palermo mi aveva prelevato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Poi sono tornato alla Sampdoria. C’era la possibilità di tornare in rosanero nel caso di promozione in Serie A. Le cose si sono complicate con la permanenza in Serie B e le nostre strade si sono divise».

Con quali compagni “rosanero” sei ancora in contatto?

«A Palermo mi tengo in contatto con Accardi, siamo stati compagni in quella stagione rosanero, e con Martinelli, che ho incontrato alla Sampdoria. Sento ancora Ingegneri, Moreo, Nestorovski e Rispoli. C’è un bel rapporto tra di noi. Di Palermo se ne parla anche qui a Reggio, la squadra ha fatto davvero bene».

Un messaggio ai tifosi del Palermo?

«Voglio fare loro i complimenti per la splendida stagione a supporto della squadra e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato di Serie C!».