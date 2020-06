La stagione 2017/2018 verrà ricordata tra le più beffarde di sempre nella storia del Palermo, con la finale play-off di ritorno contro il Frosinone rivelatasi indiziaria dell’immediato futuro nefasto della squadra rosanero. Tra i protagonisti in positivo dell’annata Gabriele Rolando, poliedrico esterno di centrocampo, capace di sorprendere con grinta, accelerazione e concretezza, malgrado il minutaggio ridotto concessogli. E’ già passato qualche anno, ma quel ragazzo genovese, al tempo arrivato in prestito dalla Sampdoria, ha ormai accumulato diversa esperienza, giungendo alla piena maturazione in quel di Reggio Calabria, dove ha conquistato la Serie B con la maglia della Reggina. Il classe ’95 è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, parlando di vari temi oscillanti tra Reggina e Palermo: «Ricordi della mia stagione a Palermo? Sicuramente sono molto positivi. E’ stata un’annata particolare. Nella prima parte di stagione ho giocato molto poco a causa di un infortunio, successivamente mi sono integrato al meglio. Come tutti sappiamo, la stagione si è conclusa negativamente con quella finale play-off contro il Frosinone. E’ andata male ed è stata un’opportunità buttata per tornare in Serie A».