Nelle ultime settimane ha stupito la scelta di alcuni investitori italo-americani di puntare sul Campobasso, club al primo posto della classifica del girone F di Serie D. Un progetto ambizioso e affascinante, basato sull’intento di imitare il percorso di vita di qualsiasi essere umano, from zero to hero. Una scelta assolutamente inedita, considerando che negli ultimi anni il pallone a stelle e strisce ha preferito popolare soltanto i grandi palcoscenici italiani. Ma è ancora più inedito il fatto che l’investimento sia avvenuto nel Sud Italia, nel cuore del Molise, quasi in congiunzione con il caso analogo di Tacopina a Catania. I protagonisti sono loro: Matt Rizzetta, presidente della North Sixth Group e il suo socio Nicola Cirrincione, che occuperà il ruolo di delegato di mercato del club molisano nel Nord America. Oltre ad essere soci in affari, entrambi hanno una caratteristica particolare: vantano un’origine siciliana.

Matt Rizzetta, presidente della North Sixth Group, è un importante imprenditore italo-americano che, secondo le ultime voci circolanti negli ambienti economici-finanziari, è tra i 50 uomini più ricchi degli USA. Le sue radici appartengono al Sud Italia, con i genitori della nonna paterna originari di Marineo, in provincia di Palermo. Intervenendo in esclusiva ai nostri microfoni, ci ha spiegato il suo progetto a Campobasso insieme al socio e tifoso del Palermo Nicola Cirrincione.





«Mia moglie Daniela è originaria di Gioiosa Ionica, dove è nato anche Rocco Commisso. Tanto rispetto per lui, che al contrario di me, è emigrato negli USA, costruendo un’azienda di grosso valore dal nulla. Lo stesso discorso vale per Friedkin e Krause. Hanno visto la stessa potenzialità vista da noi negli ultimi tempi, facendo leva sul proprio coraggio in ottica di investimenti. Al contrario del campionato inglese e tedesco, il calcio italiano non ha ancora raggiunto il punto di saturazione, e quindi ci sono ancora ampi margini di miglioramento e di crescita dei club».

«Se abbiamo valutato altre piazze oltre a Campobasso? Certo, abbiamo valutato in totale una ventina di piazze. Anche se abbiamo osservato qualche piazza del nord, devo dire che tutte le strade mi hanno sempre portato al Sud dove c’è sempre stato un grande legame tra squadre di calcio e tifosi. Secondo il mio parere è troppo facile investire nelle piazze del Nord. Le piazze del Sud, invece, rappresentano la cima della cultura calcistica e vorrei regalare qualche gioia alla gente meridionale. E’ un popolo che merita qualcuno che creda nella loro potenzialità».