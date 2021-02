Nelle ultime settimane ha stupito la scelta di alcuni investitori italo-americani di puntare sul Campobasso, club al primo posto della classifica del girone F di Serie D. Un progetto ambizioso e affascinante, basato sull’intento di imitare il percorso di vita di qualsiasi essere umano, from zero to hero. Una scelta assolutamente inedita, considerando che negli ultimi anni il pallone a stelle e strisce ha preferito popolare soltanto i grandi palcoscenici italiani. Ma è ancora più inedito il fatto che l’investimento sia avvenuto nel Sud Italia, nel cuore del Molise, quasi in congiunzione con il caso analogo di Tacopina a Catania. I protagonisti sono loro: Matt Rizzetta, presidente della North Sixth Group e il suo socio Nicola Cirrincione, che occuperà il ruolo di delegato di mercato del club molisano nel Nord America. Oltre ad essere soci in affari, entrambi hanno una caratteristica particolare: vantano un’origine siciliana.

Matt Rizzetta, presidente della North Sixth Group, è un importante imprenditore italo-americano che, secondo le ultime voci circolanti negli ambienti economici-finanziari, è tra i 50 uomini più ricchi degli USA. Le sue radici appartengono al Sud Italia, con i genitori della nonna paterna originari di Marineo, in provincia di Palermo. Intervenendo in esclusiva ai nostri microfoni, ci ha spiegato il suo progetto a Campobasso insieme al socio e tifoso del Palermo Nicola Cirrincione.





«Io sono un grandissimo simpatizzante del Palermo. Grazie a Nicola, che è un mio carissimo amico, ho sempre seguito la squadra rosanero con entusiasmo. Ricordo la partita contro la Samp, che valeva la Champions, come se fosse ieri, così come tanti altri match nelle serie minori. E’ una piazza bellissima e con un tifo straordinario. Confermo: abbiamo pensato di rilevare il club, senza avere l’opportunità di perseguire una vera e propria trattativa con la società. Inutile nasconderlo. Mi auguro che il Palermo possa ritornare presto nel calcio che conta perché merita palcoscenici più importanti. Quando vince il Palermo vince anche il calcio italiano».