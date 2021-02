Nelle ultime settimane ha stupito la scelta di alcuni investitori italo-americani di puntare sul Campobasso, club al primo posto della classifica del girone F di Serie D. Un progetto ambizioso e affascinante, basato sull’intento di imitare il percorso di vita di qualsiasi essere umano, from zero to hero. Una scelta assolutamente inedita, considerando che negli ultimi anni il pallone a stelle e strisce ha preferito popolare soltanto i grandi palcoscenici italiani. Ma è ancora più inedito il fatto che l’investimento sia avvenuto nel Sud Italia, nel cuore del Molise, quasi in congiunzione con il caso analogo di Tacopina a Catania. I protagonisti sono loro: Matt Rizzetta, presidente della North Sixth Group e il suo socio Nicola Cirrincione, che occuperà il ruolo di delegato di mercato del club molisano nel Nord America. Oltre ad essere soci in affari, entrambi hanno una caratteristica particolare: vantano un’origine siciliana.

Matt Rizzetta, presidente della North Sixth Group, è un importante imprenditore italo-americano che, secondo le ultime voci circolanti negli ambienti economici-finanziari, è tra i 50 uomini più ricchi degli USA. Le sue radici appartengono al Sud Italia, con i genitori della nonna paterna originari di Marineo, in provincia di Palermo. Intervenendo in esclusiva ai nostri microfoni, ci ha spiegato il suo progetto a Campobasso insieme al socio e tifoso del Palermo Nicola Cirrincione.





«Il Palermo potrebbe essere un investimento perfetto per un certo tipo di investitore americano. Al contrario di altre piazze italiane, se investi nel club rosanero devi capire come gestire una piazza che non è paragonabile a tante altre. Vive di calcio, ti accoglie a braccia aperte e ti apre il cuore. Ma non perdona se la tradisci e se la deludi. Secondo me sarebbe fondamentale trovare un investitore in grado di capire la passione della gente e il significato di essere palermitani. Vietato sbagliare su questo aspetto».