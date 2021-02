Nelle ultime settimane ha stupito la scelta di alcuni investitori italo-americani di puntare sul Campobasso, club al primo posto della classifica del girone F di Serie D. Un progetto ambizioso e affascinante, basato sull’intento di imitare il percorso di vita di qualsiasi essere umano, from zero to hero. Una scelta assolutamente inedita, considerando che negli ultimi anni il pallone a stelle e strisce ha preferito popolare soltanto i grandi palcoscenici italiani. Ma è ancora più inedito il fatto che l’investimento sia avvenuto nel Sud Italia, nel cuore del Molise, quasi in congiunzione con il caso analogo di Tacopina a Catania. I protagonisti sono loro: Matt Rizzetta, presidente della North Sixth Group e il suo socio Nicola Cirrincione, che occuperà il ruolo di delegato di mercato del club molisano nel Nord America. Oltre ad essere soci in affari, entrambi hanno una caratteristica particolare: vantano un’origine siciliana.

Matt Rizzetta, presidente della North Sixth Group, è un importante imprenditore italo-americano che, secondo le ultime voci circolanti negli ambienti economici-finanziari, è tra i 50 uomini più ricchi degli USA. Le sue radici appartengono al Sud Italia, con i genitori della nonna paterna originari di Marineo, in provincia di Palermo. Intervenendo in esclusiva ai nostri microfoni, ci ha spiegato il suo progetto a Campobasso insieme al socio e tifoso del Palermo Nicola Cirrincione:





«Tifo Foggia da quando ero piccolo, e naturalmente anche il Palermo. Ormai, però, il mio sangue è tutto rossoblu e mi sento al 100% molisano, ma c’è sempre una sciarpa rosanero che illumina la mia cantina e ne sono fiero. Se l’anno prossimo riusciremo ad incontrare i rosa in Serie C tiferò Palermo per 36 giornate, ad eccezione delle sfide contro il Campobasso!».